Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Опаздывающий на рейс в Астане пассажир сообщил о бомбе

Пассажир сообщил о бомбе Фото: Zakon.kz
Мужчину, сообщившего о бомбе в самолете, задержали в Астане, передает Zakon.kz.

Сегодня, 1 октября 2022 года, в 14:40 на пульт "102" столицы поступил звонок от неизвестного лица, сообщившего, что в самолете, следующем по маршруту Астана – Талдыкорган, заложено взрывное устройство.

Для проверки сообщения незамедлительно осуществлен выезд экстренных служб, была проведена эвакуация людей, приостановлена деятельность аэропорта. В результате каких-либо взрывных устройств не обнаружено. Пресс-служба ДП Астаны

Одновременно был задействован весь личный состав транспортной полиции, чтобы установить местонахождения звонившего. Им оказался безработный житель города Астаны, 1985 года рождения.

Его задержали. По словам мужчины, он опаздывал на самолет и таким образом решил отсрочить время вылета.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 273 УК РК "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Злоумышленника водворили в изолятор временного содержания. Пресс-служба ДП Астаны

Читайте также

В ДТП около Талдыкоргана погибла пожилая женщина

18 человек пострадали в результате взрыва во время научного эксперимента в Испании

Пьяные россияне подрались между собой в Уральске

Константин Вноровский
Астана
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
ЕНПФ обратился к казахстанским пенсионерам
ЕНПФ обратился к казахстанским пенсионерам
Что необходимо знать о компенсации по тенговым вкладам
Что необходимо знать о компенсации по тенговым вкладам
Чем рискует Европа из-за возможной диверсии "Северного потока"
"Северный поток-2": как утечка на газопроводе скажется на Казахстане
цветы
Россияне несут цветы и плакаты с благодарностью к посольствам Казахстана за рубежом
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления