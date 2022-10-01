Опаздывающий на рейс в Астане пассажир сообщил о бомбе

Мужчину, сообщившего о бомбе в самолете, задержали в Астане, передает Zakon.kz.

Сегодня, 1 октября 2022 года, в 14:40 на пульт "102" столицы поступил звонок от неизвестного лица, сообщившего, что в самолете, следующем по маршруту Астана – Талдыкорган, заложено взрывное устройство.

Для проверки сообщения незамедлительно осуществлен выезд экстренных служб, была проведена эвакуация людей, приостановлена деятельность аэропорта. В результате каких-либо взрывных устройств не обнаружено. Пресс-служба ДП Астаны

Одновременно был задействован весь личный состав транспортной полиции, чтобы установить местонахождения звонившего. Им оказался безработный житель города Астаны, 1985 года рождения.

Его задержали. По словам мужчины, он опаздывал на самолет и таким образом решил отсрочить время вылета.