Протестующие в Ираке дали властям срок до 25 октября для урегулирования кризиса

Протестующие в Ираке согласились прекратить акцию протеста в центре Багдада и дали властям срок до 25 октября для урегулирования политического кризиса в стране, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в заявлении демонстрантов, передает телеканал Al-Hadath.

По его информации, демонстранты обратились ко всем блокам и альянсам с требованием прекратить межпартийные распри и завершить политический кризис до указанного срока. В противном случае участники выступлений обещали значительно усилить протестное движение и в столице страны, и в провинциях.

Участники демонстрации призвали всем блоки и альянсы прекратить межпартийные распри и сформировать временное переходное правительство под контролем ООН "при условии, что в нем не будет нынешних политиков, включая существующую исполнительную власть в лице Мустафы аль-Каземи".

Мы пожертвовали кровью, чтобы проложить путь к нашей высшей цели - цели смены режима, политического истеблишмента в Ираке, режима, который разрушил страну и истощил народ, - отметили протестующие.

Демонстрации начались в конце июля после того, как на пост премьер-министра страны выдвинулся Мухаммад ас-Судани, представитель партии "Координационная платформа", представляющей шиитов в парламенте. Сторонники Муктады ас-Садра считают, что именно он должен быть единственным кандидатом на пост от шиитов, поэтому продолжают акции протеста по сей день.