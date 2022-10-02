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Менее 50 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки

Коронавирус в Казахстане 1 октября Фото: Zakon.kz
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 1 октября в Казахстане рассказали в Минздраве. 1255 казахстанцев продолжают лечиться, сообщает Zakon.kz.

Двумя днями ранее в стране выявили 63 заболевших. За прошедшие сутки зарегистрировано 43 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

На 2 октября лечение от КВИ продолжают получать 1255 человек (–1117+ и 138 КВИ-).

Из них в стационарах находятся 134 пациента, на амбулаторном уровне – 1121.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – 3 пациента,

  • в состоянии крайней степени тяжести – 6 пациентов,

  • на аппарате ИВЛ – 2 пациента.

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Данияр Кунафин
COVID-19 Казахстан
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