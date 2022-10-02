Менее 50 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки

Фото: Zakon.kz

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 1 октября в Казахстане рассказали в Минздраве. 1255 казахстанцев продолжают лечиться, сообщает Zakon.kz.

Двумя днями ранее в стране выявили 63 заболевших. За прошедшие сутки зарегистрировано 43 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. На 2 октября лечение от КВИ продолжают получать 1255 человек (–1117+ и 138 КВИ-). Из них в стационарах находятся 134 пациента, на амбулаторном уровне – 1121. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 3 пациента,

в состоянии крайней степени тяжести – 6 пациентов,

на аппарате ИВЛ – 2 пациента. Читайте также В Британии скончался гвардеец, упавший в обморок у гроба королевы В Британии представили первые монеты с изображением Чарльза III Четыре автобусных маршрута в Алматы временно изменят схему движения

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