Менее 50 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки
Фото: Zakon.kz
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 1 октября в Казахстане рассказали в Минздраве. 1255 казахстанцев продолжают лечиться, сообщает Zakon.kz.
Двумя днями ранее в стране выявили 63 заболевших. За прошедшие сутки зарегистрировано 43 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
На 2 октября лечение от КВИ продолжают получать 1255 человек (–1117+ и 138 КВИ-).
Из них в стационарах находятся 134 пациента, на амбулаторном уровне – 1121.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии – 3 пациента,
в состоянии крайней степени тяжести – 6 пациентов,
на аппарате ИВЛ – 2 пациента.
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