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В Алматы супруги и трое их детей пострадали в ДТП

HOWO перевернул Subaru Фото: Zakon.kz
Авария произошла на пешеходном переходе в Наурызбайском районе Алматы. Четверых членов семьи госпитализировали, одного ребенка передали родственникам, сообщает Zakon.kz.

Водитель Subaru Legacy ехал по улице Алатау в северном направлении. В салоне находились его жена и трое их детей, 2006, 2008 и 2014 годов рождения. Следом за Subaru ехал грузовик-бетономешалка HOWO.

ДТП в Алматы

Фото: Zakon.kz

бетономешалка снесла Subaru

Фото: Zakon.kz

Не доезжая до проспекта Райымбека, водитель Subaru остановился перед пешеходным переходом и пропустил людей. Ехавший позади водитель грузовика начал резко тормозить. Он не успел остановиться, зацепил Subaru и перевернул его.

ДТП в Алматы

Фото: Zakon.kz

ДТП в Алматы

Фото: Zakon.kz

Прибывшие на место врачи госпитализировали мужчину с женщиной, а также двоих детей, 2006 и 2008 годов рождения. Пострадавшего ребенка 2014 года рождения передали родственникам.

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