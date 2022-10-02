В Алматы супруги и трое их детей пострадали в ДТП
Фото: Zakon.kz
Авария произошла на пешеходном переходе в Наурызбайском районе Алматы. Четверых членов семьи госпитализировали, одного ребенка передали родственникам, сообщает Zakon.kz.
Водитель Subaru Legacy ехал по улице Алатау в северном направлении. В салоне находились его жена и трое их детей, 2006, 2008 и 2014 годов рождения. Следом за Subaru ехал грузовик-бетономешалка HOWO.
Фото: Zakon.kz
Не доезжая до проспекта Райымбека, водитель Subaru остановился перед пешеходным переходом и пропустил людей. Ехавший позади водитель грузовика начал резко тормозить. Он не успел остановиться, зацепил Subaru и перевернул его.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Прибывшие на место врачи госпитализировали мужчину с женщиной, а также двоих детей, 2006 и 2008 годов рождения. Пострадавшего ребенка 2014 года рождения передали родственникам.
Фото: Zakon.kz
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