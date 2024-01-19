Вылетел на тротуар: два авто столкнулись в Алматы, есть пострадавшие

Авария с участием двух автомобилей произошла в Алматы, два человека госпитализированы, сообщает Zakon.kz.

ДТП произошло в Турксибском районе по улице Лавренева.

Фото: zakon.kz

Автомобиль Toyota Camry двигался в южном направлении, навстречу к нему ехал автомобиль Toyota Corolla. Не доезжая до улицы Гризодубовой Toyota Corolla, по невыясненным обстоятельствам, выехала на полосу встречного движения.

Фото: zakon.kz

Водитель Camry пытался избежать столкновения, но ему это не удалось. От удара Camry отбросило в сторону и машина отлетела на тротуар.

В это время автомобиль Toyota Corolla развернуло и он встал поперек дороги, тем самым перекрыв движение по улице Лавренева.

Фото: zakon.kz

В результате ДТП оба водителя госпитализированы. На месте ДТП сейчас работают сотрудники дорожной полиции.

