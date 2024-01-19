Вылетел на тротуар: два авто столкнулись в Алматы, есть пострадавшие
Фото: zakon.kz
Авария с участием двух автомобилей произошла в Алматы, два человека госпитализированы, сообщает Zakon.kz.
ДТП произошло в Турксибском районе по улице Лавренева.
Фото: zakon.kz
Автомобиль Toyota Camry двигался в южном направлении, навстречу к нему ехал автомобиль Toyota Corolla. Не доезжая до улицы Гризодубовой Toyota Corolla, по невыясненным обстоятельствам, выехала на полосу встречного движения.
Фото: zakon.kz
Водитель Camry пытался избежать столкновения, но ему это не удалось. От удара Camry отбросило в сторону и машина отлетела на тротуар.
В это время автомобиль Toyota Corolla развернуло и он встал поперек дороги, тем самым перекрыв движение по улице Лавренева.
Фото: zakon.kz
В результате ДТП оба водителя госпитализированы. На месте ДТП сейчас работают сотрудники дорожной полиции.
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