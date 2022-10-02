СМИ: ОПЕК+ обсудит сокращение добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки

Министры стран ОПЕК+ изучат возможность сокращения добычи нефти более чем на 1 млн баррелей в сутки на предстоящем заседании, сообщает Zakon.kz.

Об этом в воскресенье, 2 октября, пишет со ссылкой на делегатов Bloomberg.

Агентство привело слова главы отдела сырьевой стратегии RBC Capital Markets Хелимы Крофт. По ее мнению, члены ОПЕК+ "не захотели бы встречаться лично для мелкого шага". При этом, как указали делегаты, окончательное решение о размере сокращения добычи не примут раньше встречи министров.

Ранее в организации сообщили, что ОПЕК+ решил провести заседание министерского мониторингового комитета и всех глав альянса 5 октября в формате офлайн в Вене. Эти заседания пройдут в таком формате впервые с марта 2020 года, когда министры начали совещаться в формате видеоконференции из-за пандемии COVID-19 в мире.

При этом, по данным СМИ, члены ОПЕК+ уже начали обсуждать вопрос дополнительного сокращения производства сырья на ноябрь. Эксперты оценивают его как вероятное.

Страны альянса ОПЕК+, добывающие более две трети нефти в мире, по ранее утвержденному плану ежемесячно увеличивают свою добычу примерно на 400 тысяч баррелей в сутки после сокращения в мае 2020 года на 9,7 миллиона баррелей в сутки, или более чем на 10%, из-за падения спроса на нефть во время пандемии. ОПЕК+ планировал постепенно к концу сентября 2022 года снять все ограничения добычи.