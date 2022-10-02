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Ситуация в Украине: папа Римский призвал к прекращению огня, США готовы ежемесячно выделять Украине $1,5 млрд

Ситуация в Украине 2 октября Фото: Instagram/franciscus
9 стран Евросоюза официально поддержали членство Украины в НАТО. Верховный представитель Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что этот вопрос не является главным в настоящий момент, сообщает Zakon.kz.

  • Путин внес в Госдуму проекты о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской области и Запорожья в РФ. Договоры внесены на ратификацию.

  • Главы Херсонской и Запорожской областей будут именоваться губернаторами, руководители ДНР и ЛНР - главами республик, говорится в постановлении Конституционного суда России.

  • Более 180 человек, подлежащие частичной мобилизации и желающие выехать из России в Грузию, получили повестки на границе.

  • 9 стран Евросоюза официально поддержали членство Украины в НАТО.

  • Стремление Украины присоединиться к НАТО не является главным вопросом в настоящий момент, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

  • США готовы выделять Украине $1,5 млрд ежемесячно до конца военных действий – Bloomberg.

  • Папа Римский Франциск вновь призвал к немедленному прекращению огня в Украине, сославшись на опасения эскалации и ядерной угрозы, во время своей еженедельной воскресной мессы.

  • Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что расизм на Западе никуда не исчезал. По его словам, с расистами нельзя найти общий язык, и Россия будет развиваться так, чтобы от них не зависеть.

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