Ситуация в Украине: папа Римский призвал к прекращению огня, США готовы ежемесячно выделять Украине $1,5 млрд
Путин внес в Госдуму проекты о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской области и Запорожья в РФ. Договоры внесены на ратификацию.
Главы Херсонской и Запорожской областей будут именоваться губернаторами, руководители ДНР и ЛНР - главами республик, говорится в постановлении Конституционного суда России.
Более 180 человек, подлежащие частичной мобилизации и желающие выехать из России в Грузию, получили повестки на границе.
9 стран Евросоюза официально поддержали членство Украины в НАТО.
Стремление Украины присоединиться к НАТО не является главным вопросом в настоящий момент, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
США готовы выделять Украине $1,5 млрд ежемесячно до конца военных действий – Bloomberg.
Папа Римский Франциск вновь призвал к немедленному прекращению огня в Украине, сославшись на опасения эскалации и ядерной угрозы, во время своей еженедельной воскресной мессы.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что расизм на Западе никуда не исчезал. По его словам, с расистами нельзя найти общий язык, и Россия будет развиваться так, чтобы от них не зависеть.