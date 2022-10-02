Ситуация в Украине: папа Римский призвал к прекращению огня, США готовы ежемесячно выделять Украине $1,5 млрд

Путин внес в Госдуму проекты о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской области и Запорожья в РФ. Договоры внесены на ратификацию.

Главы Херсонской и Запорожской областей будут именоваться губернаторами, руководители ДНР и ЛНР - главами республик, говорится в постановлении Конституционного суда России.

Более 180 человек, подлежащие частичной мобилизации и желающие выехать из России в Грузию, получили повестки на границе.

9 стран Евросоюза официально поддержали членство Украины в НАТО.

Стремление Украины присоединиться к НАТО не является главным вопросом в настоящий момент, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

США готовы выделять Украине $1,5 млрд ежемесячно до конца военных действий – Bloomberg.

Папа Римский Франциск вновь призвал к немедленному прекращению огня в Украине, сославшись на опасения эскалации и ядерной угрозы, во время своей еженедельной воскресной мессы.