Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Сверхмощный компьютер Tesla с первого включения обесточил город

Сверхмощный компьютер Тесла обесточил город Фото: unsplash
Компанией Илона Маска представлен суперкомпьютер Tesla Dojo, который оказался настолько мощным, что отключил энергосистему в городе Пало-Альто, сообщает Zakon.kz.

Dojo — это собственная специализированная суперкомпьютерная платформа Tesla, созданная с нуля. Ее будут применять при обучении искусственного интеллекта для беспилотного вождения на основе видеоданных, говорится на сайте компании.

В арсенале Tesla уже имеется большой суперкомпьютер на основе графических процессоров NVIDIA, входящий в число самых мощных в мире. Однако Dojo изготовлен по индивидуальному заказу автопроизводителя, в нем используются чипы, разработанные силами самой Tesla и заточенные под ее задачи.

Как рассказали в компании, суперкомпьютеру потребовалась собственная высокопроизводительная система охлаждения и электроснабжения. В ходе одного из нагрузочных тестов этих систем специалистам компании удалось повысить мощность выше 2 мегаватт. После этого собственная подстанция компании и была отключена, а представители местной электросети стали звонить в Tesla чтобы выяснить, что происходит.

Читайте также

Первая индийская межпланетная станция "Мангальян" завершила работу

Фотограф собрал детальный снимок Юпитера из 600 тыс. фото

Илон Маск представил прототип человекоподобного робота Optimus

Константин Вноровский
Маск Илон
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Допинг-тест Головкина и Канело
Появились результаты допинг-тестов Головкина и Канело после третьего боя
ЕНПФ обратился к казахстанским пенсионерам
ЕНПФ обратился к казахстанским пенсионерам
Интерпол Казахстана прокомментировал информацию о задержании Азимжана Саидбаева
Интерпол Казахстана прокомментировал информацию о задержании вайнера Азимжана Саидбаева
Выставила на продажу замок в деревне Грязь
СМИ: Алла Пугачева выставила на продажу замок в деревне Грязь за 1 млрд рублей
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления