Сверхмощный компьютер Tesla с первого включения обесточил город

Компанией Илона Маска представлен суперкомпьютер Tesla Dojo, который оказался настолько мощным, что отключил энергосистему в городе Пало-Альто, сообщает Zakon.kz.

Dojo — это собственная специализированная суперкомпьютерная платформа Tesla, созданная с нуля. Ее будут применять при обучении искусственного интеллекта для беспилотного вождения на основе видеоданных, говорится на сайте компании.

В арсенале Tesla уже имеется большой суперкомпьютер на основе графических процессоров NVIDIA, входящий в число самых мощных в мире. Однако Dojo изготовлен по индивидуальному заказу автопроизводителя, в нем используются чипы, разработанные силами самой Tesla и заточенные под ее задачи.

Как рассказали в компании, суперкомпьютеру потребовалась собственная высокопроизводительная система охлаждения и электроснабжения. В ходе одного из нагрузочных тестов этих систем специалистам компании удалось повысить мощность выше 2 мегаватт. После этого собственная подстанция компании и была отключена, а представители местной электросети стали звонить в Tesla чтобы выяснить, что происходит.