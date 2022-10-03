На Собчак могут завести дело

Представитель правоохранительных органов пояснил, что речь идет о недостоверной информации "про государственное финансирование фестивалей", сообщает Zakon.kz.

Полиция усмотрела в действиях журналистки Ксении Собчак распространение фейков о государственной власти и направила материалы в отношении нее в Следственный комитет РФ для возбуждения уголовного дела, передает ТАСС.

Представитель правоохранительных органов пояснил, что речь идет о фейке "про государственное финансирование фестивалей".

Ранее полиция возбудила уголовное дело о клевете в отношении режиссера Виталия Манского, который в интервью Собчак на ее YouTube-канале заявлял о том, что якобы на Московском международном кинофестивале "воруется не меньше 85% бюджета". По этому делу в качестве свидетеля допросили Собчак.

На допросе Ксения Собчак, отвечая на вопросы органа дознания о том, кто разместил и создал ложную информацию, сказала, что готова сама за все ответить, так как никаких администраторов ресурса, где вышел фейк, редакторов или режиссеров у этого материала нет.

Дознаватели усмотрели в действиях журналистки состав преступления, предусмотренного ст. 207.3 УК РФ "Публичное распространение заведомо ложной информации об исполнении государственными органами РФ своих полномочий". Представление о возбуждении уголовного дела в отношении Собчак направили в ГСУ СК по Москве. Следователи должны в течение месяца принять решение о возбуждении или отказе в возбуждении дела.

Ст. 207.3 УК РФ ввели в марте. Она предусматривает максимальное наказание в виде трех лет лишения свободы. Уголовное дело о клевете на Манского возбудили по заявлению режиссера Никиты Михалкова. МВД объявило Манского в розыск.