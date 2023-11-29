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Могут ли казахстанцы снять пенсионные накопления через посредников

Могут ли казахстанцы снять пенсионные накопления через посредников Фото: Zakon.kz
АО "Единый накопительный пенсионный фонд" (ЕНПФ) предупредило вкладчиков о том, что в последнее время участились случаи рассылки мошенниками недостоверной информации, сообщает Zakon.kz.

В частности, казахстанцам рассказали, что "в социальных сетях и на платформах онлайн-объявлений рассылаются предложения об оказании посреднических услуг в получении пенсионных накоплений путем их перевода частным управляющим компаниям или в страховые организации для дальнейшего обналичивания за определенное вознаграждение".

"Данная информация не соответствует действительности. Получение пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении частных управляющих компаний или размещенных в компаниях по страхованию жизни по договору пенсионного аннуитета, через каких-либо посредников невозможно, а изъятие вкладчиками своих пенсионных накоплений из ЕНПФ свыше порога минимальной достаточности разрешается только на предусмотренные законодательством цели: улучшение жилищных условий или лечение", – заявили в АО "ЕНПФ" 28 ноября 2023 года.

Как подчеркнули в фонде, согласившись участвовать в предлагаемых мошенниками схемах, вкладчики ЕНПФ не только рискуют "потерять свои деньги", но и ставят "под угрозу сохранность своих персональных данных, которые в дальнейшем могут быть использованы для других мошеннических действий".

"АО "ЕНПФ" настоятельно рекомендует своим вкладчикам игнорировать распространяемые подобные "фейковые" сообщения и получать информацию из официальных источников".Пресс-служба АО "ЕНПФ"

Получить ответы на все вопросы и проверить информацию, касательно изъятия и перевода своих пенсионных накоплений казахстанцы могут как в отделениях ЕНПФ, так и дистанционно:

  • посредством сайта enpf.kz, мобильного приложения БЖЗҚ/ЕНПФ,
  • через многоканальную бесплатную связь, позвонив на номер call-центра "1418", а также посредством WhatsАрp по номеру +7 (777) 000-14-18,
  • на официальных страницах ЕНПФ в социальных сетях.

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26 октября 2023 года председатель правления АО "Единый накопительный пенсионный фонд" Жанат Курманов рассказал, почему нельзя разрешить казахстанцам снять все накопления на лечение и покупку жилья. Подробности по ссылке.

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