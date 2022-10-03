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В Казахстане 28 человек заболели коронавирусом за сутки

Коронавирус в Казахстане 2 октября Фото: Zakon.kz
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 2 октября в Казахстане сообщили в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля. Больше всего заболевших выявили в Астане и Алматы, сообщает Zakon.kz.

Двумя днями ранее в стране выявили 43 заболевших. За прошедшие сутки зарегистрировано 28 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Астане – 9;

  • в Алматы – 9;

  • в Акмолинской области – 2;

  • в Абайской области – 1;

  • в Карагандинской области – 2;

  • в Костанайской области – 4;

  • в Павлодарской области – 1.

Всего в стране подтвержден 1 393 691 случай.

За тот же период в Казахстане 32 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Астане – 7;

  • в Алматы – 12;

  • в Акмолинской области – 5;

  • в Карагандинской области – 4;

  • в Улытауской области – 3;

  • в Павлодарской области – 1.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 378 888 человек.

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