В Казахстане 28 человек заболели коронавирусом за сутки
Фото: Zakon.kz
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 2 октября в Казахстане сообщили в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля. Больше всего заболевших выявили в Астане и Алматы, сообщает Zakon.kz.
Двумя днями ранее в стране выявили 43 заболевших. За прошедшие сутки зарегистрировано 28 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Астане – 9;
в Алматы – 9;
в Акмолинской области – 2;
в Абайской области – 1;
в Карагандинской области – 2;
в Костанайской области – 4;
в Павлодарской области – 1.
Всего в стране подтвержден 1 393 691 случай.
За тот же период в Казахстане 32 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Астане – 7;
в Алматы – 12;
в Акмолинской области – 5;
в Карагандинской области – 4;
в Улытауской области – 3;
в Павлодарской области – 1.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 378 888 человек.
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