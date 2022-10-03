Какие изменения ждут казахстанцев с октября 2022 года

Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве с октября 2022 года, сообщает Zakon.kz.

Праздники

25 октября снова в календаре значится как День Республики.

Кроме того, из числа государственных праздников исключен День Первого Президента – 1 декабря, а День Независимости будем отмечать не 16 и 17, а только 16 декабря.

Кредитование

Организации, выдающие кредиты гражданам, обязаны предоставлять в кредитные бюро в течение одного рабочего дня информацию о сумме долга, дате выдачи, графике платежей, о номинальных и годовых эффективных ставках вознаграждения.

Требования к организациям, которым переходят проблемные кредиты

Утверждены Требования к дочерним организациям банка, приобретающим сомнительные и безнадежные активы родительского банка, и коллекторским агентствам, которым могут быть переданы долги по договорам банковского займа и микрокредита.

Требования к ДБО:

размер собственного капитала родительской организации – не ниже 10 млрд тенге;

осуществление деятельности в течение трех лет с момента выдачи банку разрешения на создание дочерней организации;

отсутствие на дату включения дочерней организации в реестр сервисных компаний неисполненных или действующих мер надзорного реагирования и административных взысканий за административные правонарушения по ч. 1 ст. 227 КоАП;

отсутствие у первого руководителя дочерней организации неснятой или непогашенной судимости.

Требования к коллекторским агентствам (выступающим в качестве сервисных компаний):

размер уставного капитала коллекторского агентства – не ниже 100 млн тенге;

осуществление деятельности в течение трех лет с момента включения в реестр коллекторских агентств;

отсутствие на дату включения коллекторского агентства в реестр сервисных компаний неисполненных или действующих ограниченных мер воздействия и административных взысканий по ст. 211-1 КоАП в течение последних 12 месяцев до даты включения в реестр сервисных компаний;

отсутствие у первого руководителя коллекторского агентства неснятой или непогашенной судимости;

наличие филиалов или представительств по месту жительства либо по месту нахождения, либо по месту регистрации должника;

наличие программного обеспечения, обеспечивающего получение коллекторским агентством сведений по правам (требованиям) по договорам банковского займа или договорам о предоставлении микрокредита, а также отдельное отражение сведений о правах (требованиях) по договорам банковского займа или о предоставлении микрокредита по приобретенным коллекторским агентством у иных лиц правам (требованиям) или полученным в рамках договоров, предметом которых является оказание услуг кредитору по досудебным взысканию и урегулированию задолженности, а также по сбору информации, связанной с задолженностью.

Страховой омбудсман

Утверждены Правила избрания и осуществления деятельности страхового омбудсмена. Страховой омбудсман осуществляет урегулирование разногласий между страховыми организациями, а также между страхователями (застрахованными, выгодоприобретателями) и страховыми организациями. Избирается уполномоченным органом на три года.

При принятии решения об избрании страхового омбудсмана принимается во внимание:

наличие у кандидата бизнес-плана по развитию деятельности страхового омбудсмана;

опыт и стаж работы в области страхования;

применение уполномоченным органом санкций и мер надзорного реагирования к финансовой организации в период деятельности кандидата на должности руководящего работника данной финансовой организации по вопросам, входящим в сферу его компетенции;

наличие безупречной деловой репутации;

отсутствие конфликта интересов при осуществлении деятельности в качестве страхового омбудсмана.

Утверждены Правила и сроки уплаты обязательных взносов страховыми организациями в офис страхового омбудсмана. Документ определяет порядок уплаты обязательных взносов страховыми организациями, имеющими лицензию на право осуществления страховой деятельности, входящими в совет представителей страхового омбудсмана.

Страховые организации ежемесячно не позднее пятого рабочего дня каждого месяца вносят обязательные взносы на счет частного учреждения "Офис страхового омбудсмана" на основании выставленных счетов на оплату, направленные на финансирование деятельности страхового омбудсмана.

Ставка обязательных взносов рассчитывается страховым омбудсманом ежегодно. Размер взносов для страховых организаций определяется с учетом бюджета страхового омбудсмана на текущий финансовый год и ряда коэффициентов.

Страхование

Утверждены минимальные требования к типовым договорам по вмененному страхованию. Вот основные:

договор заключается со страховой организацией, имеющей соответствующую лицензию;

должен содержать сведения об объекте страхования и о страховом случае;

в договоре по вмененному страхованию ГПО, в том числе профессиональной ответственности, предусматривается, что факт наступления страхового случая устанавливается решением суда или по соглашению сторон;

устанавливаются пределы ответственности страховщика;

порядок и условия осуществления страховой выплаты, исчерпывающий перечень документов для страховой выплаты;

случаи полного либо частичного отказа в страховой выплате;

условие о переходе к страховщику права обратного требования к страхователю в пределах выплаченной им суммы.

Неправительственные организации

Правила предоставления сведений о своей деятельности неправительственными организациями и формирования базы данных о них изложены в новой редакции.

В частности, теперь сведения передаются только в электронном виде через веб-портал (infonpo.gov.kz) на казахском и русском языках ежегодно до 31 марта года, следующего за отчетным периодом. При этом сведения, представленные после 31 марта года, следующего за отчетным периодом, являются несвоевременными.

Сведения о неправительственных организациях, предоставляемые в уполномоченный орган, заверяются ЭЦП, выданной на юридическое лицо.

Уполномоченный орган с момента поступления сведений о неправительственных организациях в базу данных рассматривает их в течение 10 рабочих дней.

С момента выявления несоответствия представленных сведений о своей деятельности НПО, уполномоченный орган незамедлительно направляет их на доработку. НПО с момента получения своих сведений, направленных на доработку уполномоченным органом, в течение трех рабочих дней дорабатывают и повторно направляют в базу данных НПО.

Борьба с легализацией доходов

Внесены изменения в требования к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма:

для нотариусов;

для операторов почты, оказывающих услуги по переводу денег (новая редакция);

для организаторов игорного бизнеса и лотерей.

Данные документы введены в действие с 30 сентября 2022 года.

Аналогичные поправки утверждены для обменных пунктов – с 1 октября 2022 года.

Во всех перечисленных сферах деятельности теперь контроль осуществляется также в целях противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения (ФРОМУ).

Банки

Введены изменения в Правила открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов:

исключены положения об открытии контрольного счета НДС и передаче в органы государственных доходов соответствующей информации об открытии и закрытии такого счета, предназначенного для учета движения расчетов по НДС; внесены уточнения по перечню документов, представляемых в банк для открытия:

текущего счета юридическими лицами – резидентами РК и их филиалами и представительствами, юридическими лицами – нерезидентами РК, осуществляющими деятельность в республике через филиал, представительство;

текущего счета, предназначенного для зачисления жилищных выплат и осуществления платежей;

исключены требования по представлению индивидуальными предпринимателями документа с образцами подписей;

внесены правки редакционного характера.

Импорт

Утверждены Правила администрирования НДС на импорт товаров из Китая и Турции.

Правила и срок реализации пилотного проекта по администрированию НДС на товары, импортируемые на территорию РК, разработаны с целью: совершенствования администрирования НДС при импорте товаров на территорию Республики Казахстан и дальнейшей реализации, мониторинга прозрачности показателей по объему импортируемых товаров, улучшения финансовых и налоговых показателей налогоплательщиков, а также внесения изменений и дополнений в Налоговый кодекс по администрированию НДС при импорте товаров.

Участниками пилотного проекта являются налогоплательщики – резиденты РК, осуществляющие импорт товаров на территорию Казахстана из Китая и Турции, реализующие такие товары на территорию Казахстана и в страны ЕАЭС.

Срок реализации пилотного проекта – с 1 октября 2022 года до 31 декабря 2025 года.

Газоснабжение

Утверждены Правила идентификации бытовых баллонов и функционирования систем учета бытовых баллонов.

Учет бытовых баллонов ведется владельцами газонаполнительных пунктов в системе учета бытовых баллонов. К обороту и регистрации в системе учета бытовых баллонов допускаются бытовые баллоны, соответствующие требованиям по безопасности объектов систем газоснабжения.

Владельцы газонаполнительных пунктов обязаны осуществлять идентификацию бытовых баллонов уникальным кодом, присваиваемым системами учета бытовых баллонов, и (или) товарным знаком владельца газонаполнительного пункта.

При первичной регистрации бытового баллона в системе учета бытовых баллонов владельцем газонаполнительного пункта вносятся следующие регистрационные данные:

уникальный заводской номер бытового баллона; емкость бытового баллона; дата производства бытового баллона; дата последнего ремонта или поверки бытового баллона; ФИО лица, ответственного за ремонт или поверку бытового баллона.

При реализации бытового баллона владельцем газонаполнительного пункта вносятся в систему учета бытовых баллонов следующие сведения:

дата заполнения бытового баллона;

дата реализации бытового баллона;

ИИН и место жительства лица, приобретающего бытовой баллон.

Санитарно-эпидемиологические требования

Новые санитарно-эпидемиологические требования к дезинфекции, дезинсекции и дератизации.

Документ распространяется на всех субъектов независимо от формы собственности.

Для проведения дезинфекции, дезинсекции и дератизации применяются средства, зарегистрированные в Едином реестре свидетельств о государственной регистрации продукции ЕАЭС.

Опасность дезсредств устанавливается согласно классификации опасности средств дезинфекции, дезинсекции, дератизации.

Условия применения дезсредств определяются степенью их опасности.

К работе с дезсредствами допускаются совершеннолетние лица, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

Специалисты, привлекаемые к работе с дезсредствами (дезинструктор, дезинфектор, дератизатор), каждые пять лет проходят профессиональную подготовку и ежегодно инструктаж по вопросам безопасного осуществления работ, оказания первой доврачебной помощи при отравлении дезсредствами.

Образование

С 1 октября для педагогов официально вводится пятидневная рабочая неделя.

Выходными днями являются суббота и воскресенье. Исключение составляют трехсменные организации образования – у них выходной в воскресенье.

Для педагогов дошкольных организаций, реализующих образовательные услуги по программам дополнительного образования на договорной основе для воспитанников, режим рабочего времени и отдыха устанавливается правилами внутреннего распорядка.

Правила погребения

Изменились Типовые правила погребения и организации дела по уходу за могилами.

Теперь захоронение производится на территории кладбища после предъявления администрации кладбища свидетельства о смерти либо уведомления о смерти, полученного посредством веб-портала электронного правительства.

Помимо этого, в журнал учета вносятся сведения, содержание номер, дату и кем выдано данное уведомление.

Бухгалтерия

Изменены формы отчетности профессиональных организаций, организаций по сертификации бухгалтеров.

В новой редакции изложены отчеты, предоставляемые:

1) аккредитованными профессиональными организациями бухгалтеров (ПОБ):

отчет о количестве бухгалтеров, профессиональных бухгалтеров и бухгалтерских организаций, вступивших (выбывших) в аккредитованную ПОБ;

отчет о повышении квалификации членов аккредитованной ПОБ;

отчет о сотрудничестве с международными организациями в области бухгалтерского учета и отчетности;

отчет об изменении структуры рабочих органов аккредитованной ПОБ;

2) аккредитованными организациями по профессиональной сертификации бухгалтеров:

отчет о признанных и выданных сертификатах аккредитованной организацией по профессиональной сертификации бухгалтеров;

отчет о проведенных экзаменах по дисциплинам и об изменении экзаменационных модулей.

Нацбанк внес изменения в правила ведения бухгалтерского учета.

Изменения и дополнения внесены в:

Типовой план счетов бухгалтерского учета для отдельных субъектов финансового рынка РК;

Типовой план счетов бухгалтерского учета в БВУ, ипотечных организациях и АО "Банк развития Казахстана" и филиалах банков-нерезидентов РК;

Инструкцию по ведению бухгалтерского учета операций с пенсионными активами, осуществляемых ЕНПФ и добровольными накопительными пенсионными фондами;

Инструкцию по ведению бухгалтерского учета БВУ, филиалами банков-нерезидентов РК, АО "Банк развития Казахстана";

для определения порядка учета:

операций по модификации займов;

операций по займам, выданным на нерыночных условиях;

операций РЕПО в связи с вступлением в силу Порядка заключения сделок на фондовом рынке в торгово-клиринговой системе ASTS+;

операций по переоценке долговых ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, стоимость которых выражена в иностранной валюте;

операций с аккредитивами.

Также изменения коснулись порядка отражения операций ЕНПФ с пенсионными активами с метода учета на дату совершения сделок на метод учета по дате расчетов.

Культура и спорт

Министерство культуры и спорта изменило:

Методику подушевого нормативного финансирования государственного творческого заказа; Методику подушевого нормативного финансирования государственного спортивного заказа.

Помимо этого, в новой редакции изложены:

Правила размещения государственного спортивного заказа в спортивных секциях для детей и юношества и их функционирования;

Правила размещения государственного творческого заказа в творческих кружках для детей и юношества и их функционирования.

В частности, сокращено количество творческих кружков и спортивных секций, соответственно установлены новые требования к оказанию ими соответствующих услуг.

Медицина

Утверждены новые минимальные стандарты оснащения организаций здравоохранения медицинскими изделиями:

в амбулаторных условиях;

подразделений, оказывающих консультативно-диагностическую помощь;

в стационарных условиях.

Оценку качества лекарственных средств и медицинских изделий также будут проводить согласно новым правилам.

Помимо этого, изменены правила отбора с рынка, в том числе медицинских организаций, лекарственных средств и медицинских изделий, подлежащих контролю качества с учетом риск-ориентированного подхода.

Установлены новые квалификационные требования к организациям, реализующим образовательные программы дополнительного образования в области здравоохранения.

Они включают наличие свидетельства об аккредитации, кадровое, учебно-методическое, материально-техническое обеспечение, управление программами дополнительного образования в области здравоохранения.

Лица с инвалидностью

Изменен ряд приказов по вопросам трудоустройства и занятости лиц с инвалидностью:

Правила квотирования рабочих мест для лиц с инвалидностью (новая редакция);

Правила организации и финансирования общественных работ;

Правила организации и финансирования социальных рабочих мест;

Правила организации и финансирования молодежной практики;

Об утверждении стандартов рабочего места лица с инвалидностью;

Правила ведения индивидуальной карты занятости;

Правила и условия субсидирования затрат работодателей, создающих специальные рабочие места для трудоустройства лиц с инвалидностью.

Также внесены изменения в Правила возмещения стоимости товаров и услуг из средств государственного бюджета при реализации их лицам с инвалидностью через портал социальных услуг. По тексту слова "инвалиды" заменены на "лица с инвалидностью". Утверждены новые формы:

Заявление на возмещение поставщику гарантированной суммы;

Данные о доставке товара получателю курьером.

Изменены Правила выплаты единовременной компенсации кандидату в космонавты, космонавту при установлении инвалидности, наступившей в результате травмы, увечья, заболевания, полученных при исполнении служебных обязанностей, а также в случае его гибели (смерти) в связи с исполнением служебных обязанностей.

Выплата единовременной компенсации получателю осуществляется уполномоченным органом за счет бюджетных средств, в соответствии с Бюджетным кодексом РК, путем перечисления на лицевой счет получателя в банке второго уровня в пределах РК в течение трех месяцев с момента представления заявителем соответствующих документов.

Запрет на вывоз лома и металлов

Продлен запрет на вывоз лома и черных металлов из РК.

С 8 октября 2022 года:

вводится запрет сроком на шесть месяцев на вывоз с территории Казахстана всеми видами транспорта таких отходов, как: отходы и лом медные, отходы и лом алюминиевые, отходы и лом свинцовые, отходы и лом свинцовых аккумуляторов, отработавшие свинцовые аккумуляторы, прочие отходы, содержащие свинец, кадмий или ртуть, отсортированные по химическому типу и не содержащие свинец, кадмий или ртуть, несортированные и не содержащие свинец, кадмий или ртуть.

автомобильным и морским видом транспорта:

отходы и лом черных металлов, слитки черных металлов для переплавки (шихтовые слитки), отходы и лом легированной стали, коррозионностойкой стали, содержащей 8 мас. % или более никеля, прочие отходы.

Кроме того, вводится запрет сроком на шесть месяцев на вывоз автомобильным и морским видом транспорта бывших в употреблении труб, рельсов, элементов железнодорожного полотна и подвижного состава.

Нотариат

Изменения произошли в Правилах совершения нотариальных действий нотариусами.

В частности, теперь для получения сведений о завещаниях, дубликатах и копиях завещаний наследники могут предъявить как свидетельство о смерти, так и уведомление о смерти.

Также поправки коснулись регистрации нотариальных действий в электронном реестре ЕНИС, оформления постановления об отказе, приостановлении или отложении в совершении нотариального действия, отмены дарения, составления секретного завещания, выдачи свидетельства о праве на наследство, совершения исполнительной надписи и др.

Транспорт, ДТП

Теперь составление схемы транспортного происшествия в электронном формате допускается при наличии сертифицированных специальных контрольно-измерительных технических средств и (или) приборов (аппаратов, устройств).

Также утверждены новые:

Перечень сведений по транспортному происшествию;

Схемы транспортного происшествия.

Изменились Правила государственной регистрации судна, в том числе маломерного судна, и прав на него. Теперь присвоение судам и самоходным маломерным судам регистрационных номеров осуществляется с использованием латинских литеров (ранее использовалась кириллица).

Возмещение вреда жизни и здоровью работника

Выплаты по возмещению вреда жизни и здоровью работников юридическими лицами-банкротами будут исчислять по-новому.

Социальная помощь в виде ежемесячных выплат (ЕВ) гражданину РК после завершения периода капитализации платежей по возмещению вреда, причиненного жизни или здоровью работников юридическими лицами, ликвидированными вследствие банкротства, определяется по новой формуле: путем умножения размера ежемесячного платежа (РЕП) на МЗПнак и МРПнак.

При этом изменилась формула расчета накопленного уровня роста минимальной заработной платы (МЗПнак) и добавлена формула расчета накопленного уровня роста месячного расчетного показателя (МРПнак).

Предусмотрено, что ежегодное повышение размера социальной помощи в виде ежемесячных выплат осуществляется пропорционально среднему значению прогнозируемого уровня инфляции, предоставляемому Нацбанком РК.

Интеллектуальная собственность

В новой редакции изложены Правила рассмотрения заявки на объект промышленной собственности в соответствии с Договором о патентной кооперации и Евразийской патентной конвенцией.

В частности, документ дополнен новой главой 4 "Порядок рассмотрения евразийской заявки на промышленный образец".

Также внесены изменения в Правила рассмотрения заявки на товарный знак в соответствии с протоколом к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков.

Изменен перечень документов, которые нужно приложить к международной заявке. Исключены формы ходатайств о проверке и пересылке международной заявки на регистрацию товарного знака в Международное бюро ВОИС и об оформлении и пересылке заявки на международную регистрацию товарного знака в Международное бюро ВОИС.