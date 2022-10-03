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Теплая погода будет радовать казахстанцев

Теплая погода будет радовать казахстанцев Фото: pxhere
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 4-6 октября 2022 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", ожидается преимущественно сухая и солнечная погода, за исключением отдельных регионов западного и горных регионов южного Казахстана, где пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. А в дневные часы воздух будет постепенно прогреваться все больше и больше, несмотря на отрицательные температуры в ночное время.

На севере столбики термометров днем повысятся от +8...+13°C до +15...+20°C, в южных регионах от +15...+20°C до +20...+25°C, на западе и юго-востоке страны основной фон температуры составит +15...+23°C, на востоке и в горных районах юго-востока Казахстана +5...+13°C.

 

 

 

 

 

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