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В Степногорске открыли первый досуговый центр для людей с особыми возможностями

В Степногорске открыли первый досуговый центр для людей с особыми возможностями Фото: Управление физической культуры и спорта Акмолинской области
В Акмолинской области стало одним социальным объектом больше. Он станет вторым домом для всех, кто будет его посещать. Об этом сообщила пресс-секретарь Управления физической культуры и спорта Акмолинской области Махаббат Большина.

В целях создания комфортных условий для людей с ограниченными физическими возможностями в рамках Года детей в Казахстане в Степногорске открылся новый досуговый центр для популяризации занятий физической культурой.

Для открытия новых возможностей приобрели электрические тренажеры, тренажеры верхнего блока, регулируемые гантели, беговую дорожку, многофункциональный силовой тренажер и столы для настольного тенниса.

На торжественной церемонии аким Степногорска Алпысбай Каиржанов отметил важность оказания качественных социальных услуг людям, которые в этом нуждаются, и вручил сертификат на приобретение спортивного инвентаря.

В Степногорске открыли первый досуговый центр для людей с особыми возможностями

Фото: Управление физической культуры и спорта Акмолинской области

В Степногорске открыли первый досуговый центр для людей с особыми возможностями

Фото: Управление физической культуры и спорта Акмолинской области

Пройдя внутрь, гости могли воочию оценить все преимущества и возможности нового социально значимого объекта, который сможет принять у себя ребят со всего региона и при этом совершенно разного возраста.

В Степногорске открыли первый досуговый центр для людей с особыми возможностями

Фото: Управление физической культуры и спорта Акмолинской области

Тренер спортивного клуба "Мерген" для людей с ограниченными физическими возможностями Станислав Мухамадиев отметил, что в центре – современное оборудование, продуманный до мелочей интерьер, внутри красиво и уютно.

В Степногорске открыли первый досуговый центр для людей с особыми возможностями

Фото: Управление физической культуры и спорта Акмолинской области

К каждому подопечному индивидуальный подход, нагрузка распределяется с учетом их особенностей. В зале есть несколько видов тренажеров, которые помогают укреплять общефизическое состояние подопечных. Для детей составлены отдельные программы. У нас работают отделение настольного тенниса и пауэрлифтинг для людей с инвалидностью.Станислав Мухамадиев

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