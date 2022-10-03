В Степногорске открыли первый досуговый центр для людей с особыми возможностями
В целях создания комфортных условий для людей с ограниченными физическими возможностями в рамках Года детей в Казахстане в Степногорске открылся новый досуговый центр для популяризации занятий физической культурой.
Для открытия новых возможностей приобрели электрические тренажеры, тренажеры верхнего блока, регулируемые гантели, беговую дорожку, многофункциональный силовой тренажер и столы для настольного тенниса.
На торжественной церемонии аким Степногорска Алпысбай Каиржанов отметил важность оказания качественных социальных услуг людям, которые в этом нуждаются, и вручил сертификат на приобретение спортивного инвентаря.
Фото: Управление физической культуры и спорта Акмолинской области
Фото: Управление физической культуры и спорта Акмолинской области
Пройдя внутрь, гости могли воочию оценить все преимущества и возможности нового социально значимого объекта, который сможет принять у себя ребят со всего региона и при этом совершенно разного возраста.
Фото: Управление физической культуры и спорта Акмолинской области
Тренер спортивного клуба "Мерген" для людей с ограниченными физическими возможностями Станислав Мухамадиев отметил, что в центре – современное оборудование, продуманный до мелочей интерьер, внутри красиво и уютно.
Фото: Управление физической культуры и спорта Акмолинской области
К каждому подопечному индивидуальный подход, нагрузка распределяется с учетом их особенностей. В зале есть несколько видов тренажеров, которые помогают укреплять общефизическое состояние подопечных. Для детей составлены отдельные программы. У нас работают отделение настольного тенниса и пауэрлифтинг для людей с инвалидностью.Станислав Мухамадиев