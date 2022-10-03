В Степногорске открыли первый досуговый центр для людей с особыми возможностями

В Акмолинской области стало одним социальным объектом больше. Он станет вторым домом для всех, кто будет его посещать. Об этом сообщила пресс-секретарь Управления физической культуры и спорта Акмолинской области Махаббат Большина.

В целях создания комфортных условий для людей с ограниченными физическими возможностями в рамках Года детей в Казахстане в Степногорске открылся новый досуговый центр для популяризации занятий физической культурой.

Для открытия новых возможностей приобрели электрические тренажеры, тренажеры верхнего блока, регулируемые гантели, беговую дорожку, многофункциональный силовой тренажер и столы для настольного тенниса.

На торжественной церемонии аким Степногорска Алпысбай Каиржанов отметил важность оказания качественных социальных услуг людям, которые в этом нуждаются, и вручил сертификат на приобретение спортивного инвентаря.

Фото: Управление физической культуры и спорта Акмолинской области

Фото: Управление физической культуры и спорта Акмолинской области

Пройдя внутрь, гости могли воочию оценить все преимущества и возможности нового социально значимого объекта, который сможет принять у себя ребят со всего региона и при этом совершенно разного возраста.

Фото: Управление физической культуры и спорта Акмолинской области

Тренер спортивного клуба "Мерген" для людей с ограниченными физическими возможностями Станислав Мухамадиев отметил, что в центре – современное оборудование, продуманный до мелочей интерьер, внутри красиво и уютно.

Фото: Управление физической культуры и спорта Акмолинской области