В Казахстане инфляция в сентябре достигла почти 18%

По данным Бюро национальной статистики, в годовом исчислении инфляция в сентябре составила 17,7%, а за месяц выросла на 1,8%, сообщает Zakon.kz.

Цены за год повысились на продовольственные товары – на 22,2%, непродовольственные товары – на 17%, платные услуги – на 12,3%.

При этом наибольшие темпы роста инфляции в сентябре наблюдались на платные услуги – 2,7% (в августе 2022 года – на 1,6%), непродовольственные товары подорожали на 1,9% (в августе 2022 года – на 1,8%).

Более низкий темп в структуре ИПЦ показали продовольственные товары – 1,2% (в августе – 1%).

Как отмечают статистики, среди платных услуг за месяц наибольшее подорожание наблюдалось в сфере аренды жилья – на 13,1%, цены на услуги образования повысились на 7,9%.

Цены на мебель и предметы домашнего обихода выросли на 5%, моющие и чистящие средства – на 4,4%, товары личного пользования – на 2%, одежду и обувь – на 1,9%.

Дрова подорожали на 3%, уголь каменный – на 2,9%, газ сжиженный в баллонах – на 1,5%.

Что касается продуктов, то наибольший рост цен зафиксирован на яйца – 7,5%, масло подсолнечное – на 4,6%, рис, макаронные изделия – на 4,1%, булочные и мучные изделия – на 3,8%, крупы – на 3,2%, кондитерские изделия – на 3,1%.

Вместе с тем снижение цен отмечается на свежие овощи – 10,2%, картофель – 8,5%, сахар-песок – на 5,2%, свежие фрукты – на 3%.