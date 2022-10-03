В Казахстане инфляция в сентябре достигла почти 18%
Цены за год повысились на продовольственные товары – на 22,2%, непродовольственные товары – на 17%, платные услуги – на 12,3%.
При этом наибольшие темпы роста инфляции в сентябре наблюдались на платные услуги – 2,7% (в августе 2022 года – на 1,6%), непродовольственные товары подорожали на 1,9% (в августе 2022 года – на 1,8%).
Более низкий темп в структуре ИПЦ показали продовольственные товары – 1,2% (в августе – 1%).
Как отмечают статистики, среди платных услуг за месяц наибольшее подорожание наблюдалось в сфере аренды жилья – на 13,1%, цены на услуги образования повысились на 7,9%.
Цены на мебель и предметы домашнего обихода выросли на 5%, моющие и чистящие средства – на 4,4%, товары личного пользования – на 2%, одежду и обувь – на 1,9%.
Дрова подорожали на 3%, уголь каменный – на 2,9%, газ сжиженный в баллонах – на 1,5%.
Что касается продуктов, то наибольший рост цен зафиксирован на яйца – 7,5%, масло подсолнечное – на 4,6%, рис, макаронные изделия – на 4,1%, булочные и мучные изделия – на 3,8%, крупы – на 3,2%, кондитерские изделия – на 3,1%.
Вместе с тем снижение цен отмечается на свежие овощи – 10,2%, картофель – 8,5%, сахар-песок – на 5,2%, свежие фрукты – на 3%.