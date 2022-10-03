Тараз официально вошел в список мировых городов ремесленников

В областном центре стартовала международная выставка ремесленников "Тараз – город ремесленников".

Перед выставкой прошла встреча акима Жамбылской области Нуржана Нуржигитова с почетными гостями масштабного мероприятия.

Среди них – председатель Комитета индустрии туризма Министерства культуры и спорта РК Дастан Рыспеков, вице-президент Всемирного совета ремесленников Азиатско-Тихоокеанского региона Азиз Муртазаев, председатель Союза ремесленников Казахстана Айжан Беккулова, главный дизайнер бренда "Аспара" Дома моды "Асыл Дизайн" Айдархан Калиев, председатель общественного объединения инвалидов "Шебер шаңырақ" Анар Бексултанова и другие гости из Узбекистана, Татарстана, Таджикистана, Кыргызстана.

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Гости обменялись мнениями относительно официального включения города Тараза в список мировых городов ремесленников.

Глава региона выразил огромную благодарность экспертам, которые высоко оценили ремесленный и туристический потенциал Тараза и приняли положительное решение о его включении в данный список.

В своем выступлении Нуржан Нуржигитов отметил, что Тараз, история которого насчитывает более 2 тыс. лет, имеет богатое прошлое. Сегодня ведется масштабная работа по возрождению духовных ценностей.

В свою очередь гости поблагодарили жителей Жамбылской области за теплый прием.

Азиз Муртазаев отметил, что список мировых городов ремесленников формируется с 2014 года. На сегодняшний день в него вошли 59 городов мира. По его словам, Тараз является первым городом в Казахстане, вошедшим в данный список.

Планируется проведение масштабных мероприятий по развитию туризма в нашем регионе. Предпринимателям, которые намерены работать в этом направлении, оказывается поддержка. Нуржан Нуржигитов

По данным областного акимата, на сегодняшний день в регионе насчитывается 3435 историко-культурных памятников, пять из них включены в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, 25 – республиканского значения, 698 – местного значения.

Затем аким области Нуржан Нуржигитов принял участие в церемонии открытия международной выставки в историко-этнокультурном комплексе "Көне Тараз".

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Гости ознакомились с работами отечественных и зарубежных ремесленников.

Я искренне рад, что на священной аулиеатинской земле проходит международная выставка "Тараз – город ремесленников"! Сегодня мы являемся свидетелями официального включения Тараза в список мировых городов ремесленников. Это масштабное событие придаст новый импульс развитию культурно-духовной и туристической сфер региона. Всемирный список городов ремесленников формируется с 2014 года и включает более 50 городов мира, таких как Самарканд, Бухара, Хива, Коканд. Священный Тараз – один из первых городов Казахстана, вошедших в этот список. Нуржан Нуржигитов

Глава региона подчеркнул, что Тараз вошел в этот список благодаря своему огромному туристическому и ремесленному потенциалу.

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

В ходе мероприятия вице-президент Всемирного совета ремесленников Азиатско-Тихоокеанского региона Азиз Муртазаев в торжественной обстановке вручил акиму Тараза Бакытжану Орынбекову сертификат экспертной комиссии о включении города в список мировых городов ремесленников.

Также в ходе церемонии открытия выставки награжден ряд ремесленников.

Продолжилось мероприятие концертной программой.

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Выставка продлится еще три дня. Запланирован ряд мероприятий, в числе которых – модный показ ASPARA Fashion, тур по историческим объектам, круглый стол, конкурсы художников и ремесленников, мастер-классы.