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В Казахстане планируют применять принудительный труд в качестве адмнаказания

принудительный труд хотят применять в Казахстане Фото: Zakon.kz
Министерство юстиции разработало консультативный документ регуляторной политики к проекту Закона "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях", сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что одна из поправок в Конституцию РК, принятая 8 июня 2022 года, предусматривает, что принудительный труд допускается применять на основании судебного акта о признании виновным в совершении административного правонарушения.

В связи с чем предлагается в Кодекс об административных правонарушениях добавить данный вид административного взыскания, определить механизм его исполнения, а также составы особенной части КоАП, по которым его возможно применять.

Ожидается, что применение принудительного труда за совершение административного правонарушения позволит оказать воспитательное воздействие на виновное лицо. Кроме того, данный вид административного взыскания может быть альтернативой административному штрафу в случае отсутствия у "виновного" лица финансовых средств.

Во многих развитых странах разрешается применять принудительный труд по решению суда и как меру, к примеру, за более мелкие правонарушения, где необходимо, чтобы право оказало воспитательное воздействие. Предлагаемая новелла будет оказывать хорошее воспитательное и превентивное воздействие на правонарушителя, особенно в отношении лиц, посягающих на нарушение общественного порядка, – говорится в обосновании.

Вместе с тем в Минюсте не исключают, что введение данной нормы может вызвать и негативную реакцию в обществе, с учетом того, что административные правонарушения на практике совершаются чаще, чем уголовные проступки.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 22 октября.

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