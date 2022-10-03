Parimatch Foundation поддержал детей из Костаная в соревнованиях по кикбоксингу

Международный благотворительный фонд Parimatch Foundation оказал спонсорскую помощь юным спортсменам Костаная для участия в соревнованиях по кикбоксингу в Астане.

Parimatch Foundation продолжает активно поддерживать развитие детского спорта в Казахстане. С 25 по 27 сентября в Астане прошли соревнования по кикбоксингу. Участие принимали спортсмены разных возрастных категорий. При поддержке фонда от Костаная участие приняли четыре спортсмена 2009-2015 годов рождения в сопровождении тренера Талгата Букбасарова, чемпиона области, двукратного чемпиона Казахстана, двукратного чемпиона Кубка мира и дважды участника Чемпионата мира по кикбоксингу.

Фото: Дилара Бухарбаева

Мы были рады помочь детям из Костаная выступить и продемонстрировать результаты своих упорных тренировок. Они действительно показали все, на что способны, заняв призовые места. Уверены, что в будущем спортсменов ждет еще больше наград и титулов, завоеванных под флагом Казахстана. Специалист проектов Parimatch Foundation в Казахстане Виктория Андреева

Спортсмены по кикбоксингу из Костаная уже успели добиться немалых результатов.

Жандос Турсын (2009 г. р.) является неоднократным чемпионом области и призером чемпионата Казахстана. Алишер Мулжигитов (2010 г. р.) и Тимур Насыбулин (2013 г. р.) — призеры областных и республиканских турниров. Самый юный участник — Леон Бродский (2015 г. р.) уже завоевал титул чемпиона области.

Фото: Дилара Бухарбаева

В Астане каждый из них получил призовые места. Насыбулин провел четыре боя и занял первое место в весовой категории до 27 кг. Бродский за три боя заслужил второе место до 21 кг. Турсын и Мулжигитов провели по три боя и удостоились "бронзы".

Кикбоксинг приобретает все большую популярность в Казахстане благодаря своей универсальности. На турнирах собираются спортсмены со всех областей. В этот раз количество участников достигло 500. Дети остались очень довольны поездкой и результатами соревнований. Тренер Талгат Букбасаров

Букбасаров занимается тренерской деятельностью уже более двух лет. Он уверен, что среди его учеников есть будущие чемпионы мира, но для развития спорта в Казахстане нужны ресурсы.

Фото: Дилара Бухарбаева

У нас очень много способных ребят, особенно в поселках и аулах. У многих из них нет возможности посещать секции и ездить на соревнования. Но именно оттуда, на мой взгляд, должно начинаться развитие кикбоксинга и спорта в целом. Спасибо таким благотворительным фондам, как Parimatch Foundation за поддержку молодых спортсменов. Тренер Талгат Букбасаров

Международный благотворительный фонд Parimatch Foundation с 2019 года реализует благотворительные программы и проекты в направлениях спорта и инновационного образования. Фонд вкладывает в здоровое и сознательное будущее поколения, а также популяризирует спорт, здоровый образ жизни, двигательную и физическую активность. Деятельность Parimatch Foundation направлена на то, чтобы у каждого ребенка, независимо от физических особенностей, социальных ограничений и других возможных барьеров, был доступ к обучению и занятиям спортом, а развитие было физически и ментально здоровым.