Массовое ДТП с грузовиком произошло в Алматы

В Алматы 3 октября произошло массовое дорожно-транспортное происшествие, сообщает Zakon.kz.

По ул. Байзакова вверх поднимался грузовик HOWO. На подъезде к ул. Кабанбай батыра перед ним, игнорируя знак "Уступи дорогу", на перекресток выехал автомобиль Nissan Terrano. Грузовик протаранил боковую часть Nissan и потащил на полосу встречного движения.

Фото: Zakon.kz

В результате чего HOWO вместе с Nissan вылетели с дороги.

По пути грузовик наехал на припаркованный автомобиль Toyota Raum, от удара Raum врезалась в припаркованную рядом Toyota Corolla, а Corolla ударила припаркованный Mitsubishi Pajero.

Фото: Zakon.kz

В результате ДТП пострадала водитель автомобиля Nissan, ее госпитализировали.

На месте работают сотрудники дорожной полиции, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz