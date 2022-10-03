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Массовое ДТП с грузовиком произошло в Алматы

Массовое ДТП с грузовиком произошло в Алматы Фото: Zakon.kz
В Алматы 3 октября произошло массовое дорожно-транспортное происшествие, сообщает Zakon.kz.

По ул. Байзакова вверх поднимался грузовик HOWO. На подъезде к ул. Кабанбай батыра перед ним, игнорируя знак "Уступи дорогу", на перекресток выехал автомобиль Nissan Terrano. Грузовик протаранил боковую часть Nissan и потащил на полосу встречного движения.

ДТП

Фото: Zakon.kz

В результате чего HOWO вместе с Nissan вылетели с дороги.

По пути грузовик наехал на припаркованный автомобиль Toyota Raum, от удара Raum врезалась в припаркованную рядом Toyota Corolla, а Corolla ударила припаркованный Mitsubishi Pajero.

ДТП

Фото: Zakon.kz

В результате ДТП пострадала водитель автомобиля Nissan, ее госпитализировали.

На месте работают сотрудники дорожной полиции, выясняются все обстоятельства произошедшего.

ДТП

Фото: Zakon.kz

ДТП

Фото: Zakon.kz

ДТП

Фото: Zakon.kz

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