Елена Рыбакина вышла во второй круг турнира в Остраве

Казахстанская теннисистка взяла реванш у Мэдисон Киз за проигрыш на открытом чемпионате Франции "Ролан Гаррос". Там Рыбакина уступила Киз в трех сетах в третьем круге, сообщает Zakon.kz.

Казахстанская чемпионка Уимблдона-2022 Елена Рыбакина дебютировала на турнире одиночного разряда в чешской Остраве, передает sports.kz.

В матче против американской 17-й ракетки мира Мэдисон Киз она одержала победу в трех сетах со счетом 5:7, 6:3, 6:3. Матч продлился два часа и 11 минут.

По ходу встречи казахстанка исполнила семь подач навылет и совершила четыре двойные ошибки. Также Рыбакина выиграла восемь геймов и четыре очка подряд.

Ранее на открытом чемпионате Франции "Ролан Гаррос" казахстанская теннисистка уступила Киз в трех сетах в третьем круге.

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