Аферистка выманила у жителей Талдыкоргана 9 млн тенге

Фото: Zakon.kz

Жительница Талдыкоргана обманным путем выманила более 9 млн тенге у двух горожан, пообещав им посодействовать в выделении квартир по госпрограмме, сообщает Zakon.kz.

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