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Аферистка выманила у жителей Талдыкоргана 9 млн тенге

Аферистка выманила у жителей Талдыкоргана 9 млн тенге Фото: Zakon.kz
Жительница Талдыкоргана обманным путем выманила более 9 млн тенге у двух горожан, пообещав им посодействовать в выделении квартир по госпрограмме, сообщает Zakon.kz.

Потерпевшие обратились в полицию, когда поняли, что попались на уловку мошенницы.

От одного из потерпевших женщина получила 4 млн, от другого – 5,2 млн тенге. Работником госструктур она не является и не имеет какого-либо отношения к комиссии, занимающейся распределением жилплощади по государственной программе. Начальник СУ ДП Жетысуской области Руслан Чарапиев

48-летняя женщина арестована. Расследование уголовного дела проводится по ст. 190, ч. 3 УК РК "Мошенничество".

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Жетысуская область Талдыкорган
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