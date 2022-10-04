Аферистка выманила у жителей Талдыкоргана 9 млн тенге
Фото: Zakon.kz
Жительница Талдыкоргана обманным путем выманила более 9 млн тенге у двух горожан, пообещав им посодействовать в выделении квартир по госпрограмме, сообщает Zakon.kz.
Потерпевшие обратились в полицию, когда поняли, что попались на уловку мошенницы.
От одного из потерпевших женщина получила 4 млн, от другого – 5,2 млн тенге. Работником госструктур она не является и не имеет какого-либо отношения к комиссии, занимающейся распределением жилплощади по государственной программе. Начальник СУ ДП Жетысуской области Руслан Чарапиев
48-летняя женщина арестована. Расследование уголовного дела проводится по ст. 190, ч. 3 УК РК "Мошенничество".
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