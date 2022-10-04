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За сутки диагноз коронавирусной инфекции подтвержден у 29 казахстанцев

Ситуация с COVID-19 4 октября Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 3 октября в Казахстане сообщили в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля. Больше всего заболевших выявили в Астане и Алматы, сообщает Zakon.kz.

Двумя днями ранее в стране выявили 28 заболевших. За прошедшие сутки зарегистрировано 29 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Астане – 7;

  • в Алматы – 9;

  • в Акмолинской области – 2;

  • в Актюбинской области – 1;

  • в Атырауской области – 2;

  • в Жамбылской области – 1;

  • в Западно-Казахстанской области – 1;

  • в Улытауской области – 1;

    в Костанайской области – 3;

  • в Кызылординской области – 1;

  • в Павлодарской области – 1.

Всего в стране подтверждено 1 393 720 случаев.

В Казахстане 104 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Астане – 10;

  • в Алматы – 12;

  • в Восточно-Казахстанской области – 3;

  • в Западно-Казахстанской области – 15;

  • в Карагандинской области – 6;

  • в Улытауской области – 2;

  • в Костанайской области – 46;

  • в Кызылординской области – 1;

  • в Павлодарской области – 6;

  • в Туркестанской области – 3.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 378 992 человека.

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