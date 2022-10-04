За сутки диагноз коронавирусной инфекции подтвержден у 29 казахстанцев

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 3 октября в Казахстане сообщили в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля. Больше всего заболевших выявили в Астане и Алматы, сообщает Zakon.kz.

Двумя днями ранее в стране выявили 28 заболевших. За прошедшие сутки зарегистрировано 29 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них: в Астане – 7;

в Алматы – 9;

в Акмолинской области – 2;

в Актюбинской области – 1;

в Атырауской области – 2;

в Жамбылской области – 1;

в Западно-Казахстанской области – 1;

в Улытауской области – 1; в Костанайской области – 3;

в Кызылординской области – 1;

в Павлодарской области – 1. Всего в стране подтверждено 1 393 720 случаев. В Казахстане 104 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них: в Астане – 10;

в Алматы – 12;

в Восточно-Казахстанской области – 3;

в Западно-Казахстанской области – 15;

в Карагандинской области – 6;

в Улытауской области – 2;

в Костанайской области – 46;

в Кызылординской области – 1;

в Павлодарской области – 6;

в Туркестанской области – 3. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 378 992 человека. Читайте также Обнаружен эффективный способ снизить давление без лекарств Эндокринолог перечислила продукты для снятия стресса Прием сахарозаменителей в подростковом возрасте может привести к развитию рака

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