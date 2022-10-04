За сутки диагноз коронавирусной инфекции подтвержден у 29 казахстанцев
Двумя днями ранее в стране выявили 28 заболевших. За прошедшие сутки зарегистрировано 29 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Астане – 7;
в Алматы – 9;
в Акмолинской области – 2;
в Актюбинской области – 1;
в Атырауской области – 2;
в Жамбылской области – 1;
в Западно-Казахстанской области – 1;
в Улытауской области – 1;
в Костанайской области – 3;
в Кызылординской области – 1;
в Павлодарской области – 1.
Всего в стране подтверждено 1 393 720 случаев.
В Казахстане 104 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Астане – 10;
в Алматы – 12;
в Восточно-Казахстанской области – 3;
в Западно-Казахстанской области – 15;
в Карагандинской области – 6;
в Улытауской области – 2;
в Костанайской области – 46;
в Кызылординской области – 1;
в Павлодарской области – 6;
в Туркестанской области – 3.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 378 992 человека.