Илон Маск призвал Россию и Украину к миру и предложил решение

Конфликт, по мнению Маска, может завершиться тем, что Крым останется частью России, а в занятых ею регионах повторно пройдут референдумы под контролем ООН, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее заявление бизнесмен сделал в понедельник 3 октября в Twitter.

В качестве первого шага Маск предложил заново провести референдумы под наблюдением ООН на территориях, недавно присоединившихся к России.

Россия уйдет, если такова будет воля людей, - предложил бизнесмен.

По мнению Маска, в рамках будущих договоренностей Украина должна обеспечить водоснабжение Крымского полуострова и закрепить за собой нейтральный внеблоковый статус, а сам Крым должен окончательно войти в состав России, "как это было с 1783 года и до ошибки Хрущева", который передал Крым в юрисдикцию Украинской ССР в 1954 году.

При этом он отметил, что в итоге все равно к этому все сведется, если только не свернет на тропу ядерной войны, — "вопрос, сколько людей до этого должно погибнуть".

В ответ бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник нецензурно обругал его в Twitter.