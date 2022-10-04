Алимханулы и Бентли высказались о будущем поединке за титул чемпиона WBO
Фото: Instagram/janibek_qazaqstyle
12 ноября чемпион мира по версии WBO в среднем весе (до 72,6 кг) Жанибек Алимханулы (12-0, 8 КО) проведет первую защиту титула – его соперником стал британец Дензел Бентли (17-1-1, 14 КО). В преддверии этого боя боксеры сделали заявления, сообщает Zakon.kz.
Поединок пройдет на арене Palms Casino в Лас-Вегасе (США) как главный бой этого вечера бокса.
Отдаю Дензелу Бентли должное за то, что он принял вызов, когда так много бойцов убежали от меня прочь. Это огромная честь – защищать мой мировой титул в Лас-Вегасе, и я снова покажу миру, что такое "Казахский стиль".Жанибек Алимханулы
27-летний британец Дензел Бентли провел на ринге 17 боев, из которых 14 – выиграл нокаутом при одном поражении.
Это будет хороший и зрелищный поединок, и я думаю, что смогу его выиграть. Так почему бы не отправиться туда, не насладиться театром Лас-Вегаса и не вернуться с титулом чемпиона мира? Я искренне верю, что его можно победить, и что я смогу это сделать. Все говорят, какой он страшный, но лично я ничего такого не вижу. Возможно, я что-то упускаю. Мы все выясним, когда окажемся в одном ринге.Дензел Бентли
Parimatch разыгрывает реальный кеш на 4 млн тенге, а также iPhone 14 и телевизор Sony BRAVIA! Заряжайте на топовые футбольные события и выигрывайте по-крупному. Лучшим игрокам – гарантированные бонусы на каждом этапе.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ