Алимханулы и Бентли высказались о будущем поединке за титул чемпиона WBO

Фото: Instagram/janibek_qazaqstyle

12 ноября чемпион мира по версии WBO в среднем весе (до 72,6 кг) Жанибек Алимханулы (12-0, 8 КО) проведет первую защиту титула – его соперником стал британец Дензел Бентли (17-1-1, 14 КО). В преддверии этого боя боксеры сделали заявления, сообщает Zakon.kz.

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