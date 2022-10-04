В Казахстане ограничат вывоз бычков и баранчиков

Министерство сельского хозяйства подготовило приказ "О некоторых вопросах вывоза сельскохозяйственных животных с территории Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

В частности, предусматривается ввести до 1 апреля 2023 года количественные ограничения (квоты):

на вывоз с территории РК в третьи страны и в страны ЕАЭС бычков в количестве 60 тыс. голов;

на вывоз с территории РК в третьи страны и в страны ЕАЭС баранчиков в количестве 120 тыс. голов.

Также разработан порядок распределения количественных ограничений (квот).

Как отмечается, после введения в действие данных правил в базе данных по идентификации сельскохозяйственных животных (ИСЖ) через функционал "Карантинирование (экспорт)" формируется количественный лимит для постановки животных на карантинирование.

При превышении установленного количественного лимита ИСЖ автоматически блокирует постановку животных на карантинирование.

Количественный лимит для постановки бычков старше 12 месяцев на экспорт составляет 60 тыс. голов, из них:

для откормочных площадок – 30 тыс. голов;

для товаропроизводителей – 30 тыс. голов.

Количественный лимит для постановки баранчиков старше шести месяцев на экспорт составляет 120 тыс. голов, из них:

для откормочных площадок – 30 тыс. голов;

для товаропроизводителей – 90 тыс. голов.

При этом лимит на одну откормочную площадку для получения квоты на вывоз бычков старше 12 месяцев с территории республики составляет в совокупном количестве не более 500 голов, а на одного товаропроизводителя– не более 200 голов.

Лимит на одну откормочную площадку для получения квоты на вывоз баранчиков старше шести месяцев составляет в совокупном количестве не более 1 тыс. голов, а на одного товаропроизводителя – не более 500 голов.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" до 18 октября.