49 млрд тенге заплатили казахстанцы за нарушение ПДД

Ежегодно в Казахстане совершается свыше 13 тыс. ДТП, в которых гибнет более 2 тыс. человек и свыше 18 тыс. получают ранения. Об этом на заседании правительства сообщил министр внутренних дел Марат Ахметжанов, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам министра, с начала года возросли все показатели аварийности:

ДТП – на 14%;

погибших – на 18%;

раненых – на 13%.

Продолжает сохраняться высокий уровень аварийности в Алматы, Алматинской, Жамбылской и Туркестанской областях. На эти регионы приходится 56% всех ДТП по Казахстану, 55% травмированных и 41% погибших. Марат Ахметжанов

Одна из основных причин аварий – это низкая транспортная дисциплина.

С начала года:

полицией пресечено свыше 4,5 млн нарушений правил дорожного движения;

задержаны свыше 17,5 тыс. нетрезвых водителей;

лишены права управления 20 тыс. водителей;

подвергнуты административному аресту 16 тыс. человек;

оштрафованы более 188 тыс. пешеходов;

сумма штрафа составила 49 млрд тенге.

Глава МВД подчеркнул, что во многом такому положению дел способствовало снижение требований к автошколам и качеству подготовки водителей. Сейчас обучение осуществляют 747 учебных центров.

Для их открытия с 2018 года не требуется получения лицензий и разрешений. В 2020 году прекращен государственный контроль за их деятельностью. Исключена адмответственность за некачественную подготовку. Это привело к тому, что зачастую учебный процесс проводится формально. Марат Ахметжанов

Кроме того, во многих школах отсутствует необходимая материальная база. Анализ показал, что в общем числе водителей, виновных в совершении ДТП со смертельным исходом, 50% приходится на самоучек.