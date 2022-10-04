49 млрд тенге заплатили казахстанцы за нарушение ПДД
По словам министра, с начала года возросли все показатели аварийности:
ДТП – на 14%;
погибших – на 18%;
раненых – на 13%.
Продолжает сохраняться высокий уровень аварийности в Алматы, Алматинской, Жамбылской и Туркестанской областях. На эти регионы приходится 56% всех ДТП по Казахстану, 55% травмированных и 41% погибших.Марат Ахметжанов
Одна из основных причин аварий – это низкая транспортная дисциплина.
С начала года:
полицией пресечено свыше 4,5 млн нарушений правил дорожного движения;
задержаны свыше 17,5 тыс. нетрезвых водителей;
лишены права управления 20 тыс. водителей;
подвергнуты административному аресту 16 тыс. человек;
оштрафованы более 188 тыс. пешеходов;
сумма штрафа составила 49 млрд тенге.
Глава МВД подчеркнул, что во многом такому положению дел способствовало снижение требований к автошколам и качеству подготовки водителей. Сейчас обучение осуществляют 747 учебных центров.
Для их открытия с 2018 года не требуется получения лицензий и разрешений. В 2020 году прекращен государственный контроль за их деятельностью. Исключена адмответственность за некачественную подготовку. Это привело к тому, что зачастую учебный процесс проводится формально.Марат Ахметжанов
Кроме того, во многих школах отсутствует необходимая материальная база. Анализ показал, что в общем числе водителей, виновных в совершении ДТП со смертельным исходом, 50% приходится на самоучек.