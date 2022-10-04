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49 млрд тенге заплатили казахстанцы за нарушение ПДД

49 млрд тенге заплатили казахстанцы за нарушение ПДД Фото: Zakon.kz
Ежегодно в Казахстане совершается свыше 13 тыс. ДТП, в которых гибнет более 2 тыс. человек и свыше 18 тыс. получают ранения. Об этом на заседании правительства сообщил министр внутренних дел Марат Ахметжанов, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам министра, с начала года возросли все показатели аварийности: 

  • ДТП – на 14%;

  • погибших – на 18%;

  • раненых – на 13%.

Продолжает сохраняться высокий уровень аварийности в Алматы, Алматинской, Жамбылской и Туркестанской областях. На эти регионы приходится 56% всех ДТП по Казахстану, 55% травмированных и 41% погибших.Марат Ахметжанов

Одна из основных причин аварий – это низкая транспортная дисциплина. 

С начала года:

  • полицией пресечено свыше 4,5 млн нарушений правил дорожного движения;

  • задержаны свыше 17,5 тыс. нетрезвых водителей;

  • лишены права управления 20 тыс. водителей;

  • подвергнуты административному аресту 16 тыс. человек;

  • оштрафованы более 188 тыс. пешеходов;

  • сумма штрафа составила 49 млрд тенге.

Глава МВД подчеркнул, что во многом такому положению дел способствовало снижение требований к автошколам и качеству подготовки водителей. Сейчас обучение осуществляют 747 учебных центров.

Для их открытия с 2018 года не требуется получения лицензий и разрешений. В 2020 году прекращен государственный контроль за их деятельностью. Исключена адмответственность за некачественную подготовку. Это привело к тому, что зачастую учебный процесс проводится формально.Марат Ахметжанов

Кроме того, во многих школах отсутствует необходимая материальная база. Анализ показал, что в общем числе водителей, виновных в совершении ДТП со смертельным исходом, 50% приходится на самоучек.

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