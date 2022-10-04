Более половины автомашин на дорогах Казахстана изношены

На заседании правительства РК министр внутренних дел Марат Ахметжанов заявил, что одной из причин аварийности на дорогах страны является рост автопарка, сообщает корреспондент Zakon.kz.

С 2019 года по сегодняшний день количество автотранспорта возросло с 3,9 млн до 5 млн единиц, с учетом автомашин с иностранной регистрацией – порядка 300 тыс. единиц. При этом автопарк стареет. Срок эксплуатации более 50% автомашин в стране превышает 20 лет. Соответственно, это приводит к их изношенности. Марат Ахметжанов

По его словам, на этом фоне не обеспечивается должный контроль за техсостоянием автотранспорта. После снижения требований к открытию центров техосмотра распространилась практика выдачи фиктивных талонов о его прохождении.

Он напомнил, что 2016 году изменен порядок открытия с лицензирования на уведомление; в 2018 году – отменен предразрешительный контроль при подаче уведомления на данную деятельность.

Так, антикоррупционной службой ликвидирована ОПГ, которая реализовала 350 тыс. таких документов на общую сумму 600 млн тенге. За последние четыре года количество автотранспорта, не прошедшего техосмотр по техническому состоянию, снизилось в два раза. В 2018 году было 6,3%, в 2021 году – 3%. Это вызывает большое сомнение. Марат Ахметжанов

Полицией при надзоре за дорожным движением к ответственности привлечены 106 тыс. водителей за управление транспортом, не отвечающим требованиям технических регламентов (ст. 590, ч. 5 КоАП).

Кроме того, за непрохождение техосмотра оштрафованы 80 тыс. водителей (ст. 590, ч. 9 КоАП).

В связи с этим глава МВД предложил Мининдустрии усилить ответственность операторов станции техосмотра за фиктивные проверки автотранспорта, повысив штрафы. Сейчас согласно ст. 616 КоАП "Нарушение правил проведения обязательного техосмотра" субъекты малого бизнеса платят за такие нарушения 10 МРП, среднего – 20 МРП, крупного – 30 МРП.

Предлагается увеличить штраф для субъектов малого бизнеса - 30 МРП, среднего – 40 МРП, крупного – 50 МРП.