Правительство предоставило госгарантию в объеме 210 млрд тенге для KazakhExport

Постановлением правительства РК №739 от 24 сентября 2022 года принято решение о предоставлении АО "Экспортная страховая компания KazakhExport" государственной гарантии по поддержке экспорта на сумму 210 млрд тенге со сроком действия 10 лет, сообщает Zakon.kz.

В компании рассказали, что договор гарантии №5ГГД028 был заключен между Министерством финансов РК и АО "ЭСК KazakhExport" 29 сентября 2022 года.

Государственная гарантия Республики Казахстан по поддержке экспорта предоставляется акционерному обществу для увеличения страховой емкости с целью дальнейшего принятия дополнительных страховых обязательств, – пояснили представители компании.

Как считают специалисты, соблюдение уровня страхового портфеля в пределах имеющейся емкости сохранит высокую степень надежности АО, а значит и доверие к нему со стороны банков второго уровня, международных финансовых институтов и зарубежных экспортно-кредитных агентств.

При этом отечественные экспортеры несырьевых товаров и услуг, как отмечают эксперты, смогут получать финансовую поддержку АО при реализации экспортной деятельности.

В частности, привлекать долгосрочное финансирование международных финансовых институтов и крупных коммерческих банков под страховое покрытие АО, рассчитывать на торговое финансирование своих зарубежных контрагентов, снижать финансовые риски по своим экспортным контрактам и применять другие инструменты акционерного общества по поддержке экспорта, – уточнили в компании.

На данный момент сумма государственных гарантий Казахстана по поддержке экспорта с учетом ранее полученных АО составляет 412,2 млрд тенге.