Утверждены правила предоставления госгарантии по поддержке экспорта

Министр финансов приказом от 24 июня 2025 года утвердил Правила предоставления государственной гарантии Республики Казахстан по поддержке экспорта и формы ее предоставления, сообщает Zakon.kz.

Государственная гарантия РК по поддержке экспорта предоставляется Экспортно-кредитному агентству Казахстана для обеспечения погашения ее задолженности перед казахстанскими и иностранными страхователями и выгодоприобретателями по осуществлению страховых и гарантийных выплат при наступлении страховых и гарантийных случаев по договорам страхования и гарантии, по которым Агентство выступает в качестве страховщика.

Для получения государственной гарантии Агентство предоставляет положительное заключение уполномоченного органа и заключение уполномоченного органа по бюджетной политике.

Для получения отраслевого заключения Агентство направляет заявку в уполномоченный орган с приложением:

информации по государственной гарантии, которая содержит сумму государственной гарантии, срок ее действия, институциональную схему использования государственной гарантии (информация обо всех участниках процесса, их взаимодействие);

информации об Агентстве, которая содержит копии учредительных документов, а также документов, подтверждающих статус Агентства, план развития Агентства, рейтинговый отчет.

При непредоставлении Агентством указанных документов уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней отклоняет заявку без рассмотрения.

Уполномоченный орган выдает в течение 15 рабочих дней отраслевое заключение со дня представления Агентством заявки.

В случае выдачи уполномоченным органом отрицательного отраслевого заключения заявка Агентства отклоняется с указанием причин возврата для ее дальнейшей доработки.

После устранения причин возврата Агентство повторно представляет документы в уполномоченный орган.

При получении полного пакета документов уполномоченный орган по исполнению бюджета в течение 20 рабочих дней заключает с Агентством и поверенным (агентом) Соглашение.

Предусматривается, что уполномоченный орган по исполнению бюджета в течение 10 рабочих дней после подписания Соглашения обеспечивает принятие правительством постановления о предоставлении государственной гарантии.

Государственная гарантия предоставляется посредством заключения Договора гарантии по форме предоставления государственной гарантии по поддержке экспорта.

Договор гарантии подписывается первым руководителем уполномоченного органа по исполнению бюджета и Агентства.

Договор гарантии по поддержке экспорта составляется в двух экземплярах на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу.

Указывается, что средства, выделенные на исполнение обязательств по государственной гарантии, подлежат возврату Агентством в республиканский бюджет за счет средств возмещения страховых и гарантийных выплат.

Также утверждена форма предоставления государственной гарантии РК по поддержке экспорта.

Приказ вводится в действие с 8 июля 2025 года.