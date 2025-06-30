#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
520.39
609.58
6.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
520.39
609.58
6.63
Право

Утверждены правила предоставления госгарантии по поддержке экспорта

Государственная служба, госслужба, госслужащий, госслужащие, государственный аппарат, госаппарат, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2025 10:12 Фото: senate.parlam.kz
Министр финансов приказом от 24 июня 2025 года утвердил Правила предоставления государственной гарантии Республики Казахстан по поддержке экспорта и формы ее предоставления, сообщает Zakon.kz.

Государственная гарантия РК по поддержке экспорта предоставляется Экспортно-кредитному агентству Казахстана для обеспечения погашения ее задолженности перед казахстанскими и иностранными страхователями и выгодоприобретателями по осуществлению страховых и гарантийных выплат при наступлении страховых и гарантийных случаев по договорам страхования и гарантии, по которым Агентство выступает в качестве страховщика.

Для получения государственной гарантии Агентство предоставляет положительное заключение уполномоченного органа и заключение уполномоченного органа по бюджетной политике.

Для получения отраслевого заключения Агентство направляет заявку в уполномоченный орган с приложением:

  • информации по государственной гарантии, которая содержит сумму государственной гарантии, срок ее действия, институциональную схему использования государственной гарантии (информация обо всех участниках процесса, их взаимодействие);
  • информации об Агентстве, которая содержит копии учредительных документов, а также документов, подтверждающих статус Агентства, план развития Агентства, рейтинговый отчет.

При непредоставлении Агентством указанных документов уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней отклоняет заявку без рассмотрения.

Уполномоченный орган выдает в течение 15 рабочих дней отраслевое заключение со дня представления Агентством заявки.

В случае выдачи уполномоченным органом отрицательного отраслевого заключения заявка Агентства отклоняется с указанием причин возврата для ее дальнейшей доработки.

После устранения причин возврата Агентство повторно представляет документы в уполномоченный орган.

При получении полного пакета документов уполномоченный орган по исполнению бюджета в течение 20 рабочих дней заключает с Агентством и поверенным (агентом) Соглашение.

Предусматривается, что уполномоченный орган по исполнению бюджета в течение 10 рабочих дней после подписания Соглашения обеспечивает принятие правительством постановления о предоставлении государственной гарантии.

Государственная гарантия предоставляется посредством заключения Договора гарантии по форме предоставления государственной гарантии по поддержке экспорта.

Договор гарантии подписывается первым руководителем уполномоченного органа по исполнению бюджета и Агентства.

Договор гарантии по поддержке экспорта составляется в двух экземплярах на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу.

Указывается, что средства, выделенные на исполнение обязательств по государственной гарантии, подлежат возврату Агентством в республиканский бюджет за счет средств возмещения страховых и гарантийных выплат.

Также утверждена форма предоставления государственной гарантии РК по поддержке экспорта.

Приказ вводится в действие с 8 июля 2025 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Утверждены правила планирования институциональных проектов за счет привлечения государственных займов
Право
09:35, Сегодня
Утверждены правила планирования институциональных проектов за счет привлечения государственных займов
Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Право
17:18, 27 июня 2025
Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
В Казахстане изменят правила пересечения границы для транспорта и грузов
Право
15:53, 27 июня 2025
В Казахстане изменят правила пересечения границы для транспорта и грузов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: