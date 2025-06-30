Утверждены правила предоставления госгарантии по поддержке экспорта
Государственная гарантия РК по поддержке экспорта предоставляется Экспортно-кредитному агентству Казахстана для обеспечения погашения ее задолженности перед казахстанскими и иностранными страхователями и выгодоприобретателями по осуществлению страховых и гарантийных выплат при наступлении страховых и гарантийных случаев по договорам страхования и гарантии, по которым Агентство выступает в качестве страховщика.
Для получения государственной гарантии Агентство предоставляет положительное заключение уполномоченного органа и заключение уполномоченного органа по бюджетной политике.
Для получения отраслевого заключения Агентство направляет заявку в уполномоченный орган с приложением:
- информации по государственной гарантии, которая содержит сумму государственной гарантии, срок ее действия, институциональную схему использования государственной гарантии (информация обо всех участниках процесса, их взаимодействие);
- информации об Агентстве, которая содержит копии учредительных документов, а также документов, подтверждающих статус Агентства, план развития Агентства, рейтинговый отчет.
При непредоставлении Агентством указанных документов уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней отклоняет заявку без рассмотрения.
Уполномоченный орган выдает в течение 15 рабочих дней отраслевое заключение со дня представления Агентством заявки.
В случае выдачи уполномоченным органом отрицательного отраслевого заключения заявка Агентства отклоняется с указанием причин возврата для ее дальнейшей доработки.
После устранения причин возврата Агентство повторно представляет документы в уполномоченный орган.
При получении полного пакета документов уполномоченный орган по исполнению бюджета в течение 20 рабочих дней заключает с Агентством и поверенным (агентом) Соглашение.
Предусматривается, что уполномоченный орган по исполнению бюджета в течение 10 рабочих дней после подписания Соглашения обеспечивает принятие правительством постановления о предоставлении государственной гарантии.
Государственная гарантия предоставляется посредством заключения Договора гарантии по форме предоставления государственной гарантии по поддержке экспорта.
Договор гарантии подписывается первым руководителем уполномоченного органа по исполнению бюджета и Агентства.
Договор гарантии по поддержке экспорта составляется в двух экземплярах на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу.
Указывается, что средства, выделенные на исполнение обязательств по государственной гарантии, подлежат возврату Агентством в республиканский бюджет за счет средств возмещения страховых и гарантийных выплат.
Также утверждена форма предоставления государственной гарантии РК по поддержке экспорта.
Приказ вводится в действие с 8 июля 2025 года.