"Достык" и Sugar Gliders лидируют в женском чемпионате Азии по гандболу
Оспорить звание лучшего женского азиатского гандбольного клуба в Алматы собрались семь команд, два из которых представляют Казахстан - это "Достык" и "Алатау Арулары".
Также в соревнованиях принимают участие следующие коллективы: "Узбечка" (Узбекистан), T-Sports (Индия), SK Sugar Gliders (Корея), Foolad Sepahan Esfahan (Иран) и Al Qurain (Кувейт).
По итогам трех игровых дней вперед вырвались две команды, которые не потеряли ни одного очка. Это "Достык" и Sugar Gliders.
4 октября на клубном чемпионате Азии - день отдыха.
Встреча двух лидеров турнира запланирована на 5 октября. Начало матча "Достык" - Sugar Gliders в 16:00 по времени Астаны.
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