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"Достык" и Sugar Gliders лидируют в женском чемпионате Азии по гандболу

Гандбол ЧА Лидер Фото: Instagram/ahf__official
В Алматы проходит клубный чемпионат Азии по гандболу среди женских команд. После стартовых туров во главе турнирной таблицы стоят два клуба - алматинский "Достык" и Sugar Gliders из Южной Кореи. Они имеют в своем активе по две победы, сообщает Zakon.kz.

Оспорить звание лучшего женского азиатского гандбольного клуба в Алматы собрались семь команд, два из которых представляют Казахстан - это "Достык" и "Алатау Арулары".

Также в соревнованиях принимают участие следующие коллективы: "Узбечка" (Узбекистан), T-Sports (Индия), SK Sugar Gliders (Корея), Foolad Sepahan Esfahan (Иран) и Al Qurain (Кувейт).

По итогам трех игровых дней вперед вырвались две команды, которые не потеряли ни одного очка. Это "Достык" и Sugar Gliders.

4 октября на клубном чемпионате Азии - день отдыха.

Встреча двух лидеров турнира запланирована на 5 октября. Начало матча "Достык" - Sugar Gliders в 16:00 по времени Астаны.

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