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Глава МВД рассказал, в каких случаях из Казахстана могут выдворить россиян

Глава МВД рассказал, в каких случаях из Казахстана могут выдворить россиян Фото: Zakon.kz
Министр внутренних дел Казахстана Марат Ахметжанов в кулуарах правительства отметил, что порядок для экстрадиции и выдачи граждан России регламентирован законодательством, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, первое основание – это то, что в запрашивающем государстве на него возбуждено уголовное дело, которое по законодательству Казахстана тоже признается уголовно-наказуемым деянием.

Кроме того, как отметил Марат Ахметжанов, сама процедура должна быть санкционирована соответствующими компетентными органами России.

Глава МВД пояснил, что запрос о выдаче направляется генеральным прокурорам России и Казахстана, после чего начинается процедура рассмотрения: было ли совершено уголовно-наказуемое деяние, признается ли оно в Казахстане уголовным преступлением.

Но есть определенные международные обязательства, в которых мы отказываем при выдаче иностранного гражданина, – если имеется статус беженца и другие правовые основания.Марат Ахметжанов

Ранее глава МВД сообщил, что с 21 сентября – момента объявления частичной мобилизации в России – в Казахстан въехало более 200 тыс. россиян, выехало – 147 тыс.

Тамила Языкова
Россия частичная мобилизация МВД РК Ахметжанов Марат Казахстан
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