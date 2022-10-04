Глава МВД рассказал, в каких случаях из Казахстана могут выдворить россиян
По его словам, первое основание – это то, что в запрашивающем государстве на него возбуждено уголовное дело, которое по законодательству Казахстана тоже признается уголовно-наказуемым деянием.
Кроме того, как отметил Марат Ахметжанов, сама процедура должна быть санкционирована соответствующими компетентными органами России.
Глава МВД пояснил, что запрос о выдаче направляется генеральным прокурорам России и Казахстана, после чего начинается процедура рассмотрения: было ли совершено уголовно-наказуемое деяние, признается ли оно в Казахстане уголовным преступлением.
Но есть определенные международные обязательства, в которых мы отказываем при выдаче иностранного гражданина, – если имеется статус беженца и другие правовые основания.Марат Ахметжанов
Ранее глава МВД сообщил, что с 21 сентября – момента объявления частичной мобилизации в России – в Казахстан въехало более 200 тыс. россиян, выехало – 147 тыс.