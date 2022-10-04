МВД: Более 200 тысяч россиян въехали в Казахстан после объявления частичной мобилизации

Министр внутренних дел Казахстана Марат Ахметжанов рассказал о ситуации на границе с Россией, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, ситуация на казахстанско-российской границе находится на контроле.

С 21 сентября (в этот день президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. – Прим. ред.) в Казахстан въехало более 200 тыс. граждан России, выехало – 147 тыс. Марат Ахметжанов в кулуарах правительства

Министр отметил, что сейчас на пунктах пропуска ситуация стабильная.

По данным главы МВД, 3 октября в Казахстан прибыло 7 тыс. граждан России, выехало – около 11 тыс. человек.

27 сентября и. о. председателя Комитета миграционной службы МВД Казахстана Аслан Аталыков сообщил, что с 1 апреля на гражданство подал 441 гражданин РФ, из которых 117 – этнические казахи из России.