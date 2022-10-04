Турнир по теннису ATP 500 на старте лишился главного претендента на победу

Финалист US Open 2021 и третий номер мирового рейтинга, норвежец Каспер Рууд не смог выйти во второй круг крупного турнира ATP 500 Japan Open. Первый сеяный японского турнира сенсационно проиграл 58-й ракетке мира, испанцу Хауме Муньяру, сообщает Zakon.kz.

25-летний испанец Хауме Муньяр был сильнее финалиста нынешнего американского первенства в двух сетах – 6:3, 6:3. Теперь во втором круге "одиночки" Муньяр встретится со своим соотечественником Педро Мартинесом.

Турнир ATP 500 Japan Open с призовым фондом более 2 млн долларов завершится 9 октября. В отсутствие Каспера Рууда список фаворитов увеличился. На главный титул японского первенства претендуют Ник Кирьос (Австралия), Фрэнсис Тиафо (США), Борна Чорич (Хорватия), Тэйлор Фритц (США) и ряд других теннисистов.

Возможно, второй сюрприз в начале октября преподнесет японец Йошихито Нишиока, который на прошлых выходных взял трофей на ATP 250 в Сеуле (Корея). Он в первом круге родного турнира встретится с Миомиром Кецмановичем (Сербия).

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