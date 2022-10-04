В Павлодаре арестовали блогера за инцидент с россиянами

В Специализированном административном суде Павлодара рассмотрено дело в отношении блогера Диаса Кузаирова, который задавал приехавшим из России гражданам провокационные вопросы, сообщает Zakon.kz.

Как следует из постановления суда, Диас Кузаиров признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 434 КоАП РК ("Мелкое хулиганство, то есть нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам"). Его арестовали на пять суток.

В суде установлено, что 27 сентября 2022 года около 13:00 в Павлодаре Кузаиров, находясь в общественном месте возле ресторана по ул. академика Сатпаева, д. 290, приставал к гостям заведения, которых пригласили на обед в связи с их прибытием из Российской Федерации.

При этом задавал им провокационные вопросы политического характера и высказывал негативную оценку в их адрес; создал конфликтную ситуацию с Даримовой Г.Н., являющейся инициатором мероприятия, производил видеосъемку и трансляцию записи для неограниченного круга лиц на канале YouTube, тем самым, нарушая общественный порядок и спокойствие физических лиц, совершил мелкое хулиганство, – следует из постановления суда.

Блогер Кузаиров вину не признал. Об организации обеда для россиян, покинувших страну после объявления частичной мобилизации, он узнал через соцсети, и как блогер решил взять у них интервью. По словам блогера, он никого не оскорблял, не приставал, мелкого хулиганства не совершал.

По словам организатора обеда Даримовой, она приехала к ресторану, где Кузаиров приставал к гостям с вопросами провокационного характера, кричал, что им нужно ехать домой, не пускал их в ресторан, хотел войти в ресторан, но она его не пустила.

Версия Даримовой была поддержана участковым инспектором полиции Центрального отдела полиции Павлодара Тусупжановым.

Доводы Кузаирова Д.К. и его защитника – адвоката Какимова А.С. об отсутствии его вины в данном правонарушении суд считает необоснованными и несостоятельными, поскольку они опровергаются материалами дела, – отмечается в документе.

Суд постановил исчислять срок административного ареста с 18:16 3 октября 2022 года.

Таким образом, Диас Кузаиров сможет покинуть стены приемника для административных арестованных вечером 8 октября.

Ранее министр внутренних дел Казахстана Марат Ахметжанов рассказал, в каких случаях из страны могут выдворить россиян. Он отметил, что порядок для экстрадиции и выдачи граждан России регламентирован законодательством.