Компания "Каз Энерго Пауэр" получила льготное финансирование при содействии Bank RBK

Bank RBK помог компании "Каз Энерго Пауэр" увеличить объемы производства и расширить ассортимент выпускаемой продукции.

Стабильно и бесперебойно работающую энергосистему можно сравнить с воздухом. Мы дышим, не замечая его. Так же и с электроэнергией – мы не задумываемся о генерирующих мощностях и электросетях, пока в наших домах и квартирах тепло и светло. Об этом не понаслышке знает старшее поколение, заставшее веерные отключения электроэнергии в середине 1990-х годов, когда свет включался на несколько часов в сутки, и за это время нужно было и постирать, и приготовить.

Трудно переоценить важность работы энергетиков, сумевших сохранить и модернизировать отрасль, обеспечивая электроснабжение промышленности, социальных объектов и частных потребителей. При этом энергетическая отрасль состоит не только из гигантских ГРЭС и ТЭЦ, но и поставщиков разнообразного энергетического оборудования, без которого невозможна слаженная работа всей системы.

Одним из участников этого рынка на протяжении уже 15 лет является компания "Каз Энерго Пауэр", выпускающая широкий спектр электротехнического оборудования, включая электродвигатели и генераторы, а также комплектно-трансформаторные подстанции. Основные клиенты компании – крупные предприятия в горнорудной, строительной, энергетической и других отраслях. Недавно компания нарастила производство и расширила продуктовую линейку, получив льготное финансирование при содействии Bank RBK.

Четко осознавая роль и ценность такого ресурса, как время, мы понимали, что поддержание динамики развития нашей компании путем привлечения дополнительных финансов является важным фактором. Необходимо было в оперативном порядке и без излишней бюрократии оформить кредит, и в этом нам очень помог Bank RBK. Директор ТОО "Каз Энерго Пауэр" Дилмурад Абдуразаков

Финансирование было осуществлено в рамках программы "Экономика простых вещей". Благодаря полученным средствам было расширено действующее производство, построена производственная база – возведен современный цех, проведены водопровод, канализация, отопление, установлена вентиляция, а также приобретено необходимое оборудование.

Финансирование по программе льготного кредитования малого и среднего бизнеса позволило "Каз Энерго Пауэр" решить ряд вопросов, в том числе: увеличить объемы производства – прогнозируемый рост составляет 20%, а также расширить ассортимент выпускаемой продукции. В частности, компания освоила производство ряда высокотехнологичных изделий. В настоящее время идет освоение новой продукции классом напряжения до 220 кВ включительно, которое будет эксплуатироваться на проектах в Актюбинской области. Мы выражаем благодарность команде Bank RBK, сотрудники которого качественно и оперативно организовали кредитный процесс, – отметил директор компании.

Расширение производства позволило дополнительно трудоустроить 27 работников, доведя численность сотрудников завода в селе Елтай Алматинской области до 125 человек, преимущественно из ближайших населенных пунктов.

Со своей стороны глава Bank RBK Наталья Акентьева отметила, что производство электротехнической продукции входит в перечень приоритетных секторов экономики государства, и банк участвовал в проекте в качестве надежного финансового партнера.

Мы всегда рады оказать содействие в развитии компаний из реального сектора, вносящих вклад в диверсификацию экономики, снижение ее импортозависимости. Это полностью отвечает стратегическим интересам государства, а значит и интересам всех казахстанцев. Надеемся на дальнейшее продуктивное сотрудничество с ТОО "Каз Энерго Пауэр" и желаем нашим партнерам успехов в их бизнесе, – подчеркнула глава Bank RBK.

В 2020-2022 годах в рамках "Экономики простых вещей" Bank RBK поддержал проекты на общую сумму более 150 млрд тенге, что составляет 14% в общем объеме освоенных средств среди банков второго уровня.