В Казахстане предложили создать частный рынок арендного жилья

Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев на брифинге в СЦК рассказал, что у ведомства есть предложение по созданию рынка частного арендного жилья, который сделает ценообразование стабильным и прозрачным, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил министр, рынок арендного жилья, которое находится в частном секторе, никем не регулируется. Он считает, что следует сначала определиться, нужно ли вообще регулировать арендное жилье.

Я категорический противник административного регулирования данного вида деятельности. Я сразу скажу – мы готовим свои предложения о том, чтобы создать частный рынок арендного жилья, который сможет привлечь инвестиции и иметь постоянный источник дохода от сдачи в аренду. Каирбек Ускенбаев

Глава ведомства подчеркнул, что пока это только их предложение и не известно, поддержат ли его депутаты или правительство.

Это пока только идея о создании частных арендных фондов, которые могли бы привлекать деньги, строить или выкупать жилье и сдавать в аренду. Сейчас прямо сказать, что это будет функционировать вот так, очень сложно, потому что эту идею могут не поддержать законодатели, коллеги. Каирбек Ускенбаев

По его словам, это один из механизмов экономических рычагов влияния. Возможно, создание прозрачных фондов арендного жилья могло бы позволить вывести рынок в открытый чистый формат и дать людям возможность в нем работать, видеть ценообразование и дополнительно получать доходы.

Это планы. В рамках проекта реализации по этой идее готовят нормативно-правовые документы. Но они должны зайти в Мажилис. Каирбек Ускенбаев

Как заключил министр, если предложение получит одобрение в виде законодательных поправок, то уже после этого оно будет реализовываться.