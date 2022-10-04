В Павлодаре на ТЭЦ-3 завершили строительство железобетонного ствола новой дымовой трубы

4 октября завершено строительство железобетонного ствола второй дымовой трубы на ТЭЦ-3 АО "Павлодарэнерго", сообщает Zakon.kz.

Как отметили в пресс-службе АО "Павлодарэнерго", введение в эксплуатацию новой железобетонной трубы с газоходами позволит перевести котлоагрегаты №5 и №6 на проектную схему работы.

Запуск новой дымовой трубы позволит не только вывести первую дымовую трубу в капитальный ремонт, но и существенно уменьшит общий износ оборудования станции. Вновь введенная дымовая труба увеличит эффективность работы котлоагрегатов, позволит эксплуатировать их согласно проектной схеме и проводить необходимые регламентные ремонтные работы и обследования без полной остановки электростанции, – говорится в сообщении.

В "Павлодарэнерго" уточнили, что фундамент для строительства железобетонной трубы на сумму 92,3 млн тенге был подготовлен в рамках инвестпрограммы в 2018 году.

Возведение самого железобетонного ствола стартовало 27 июня 2022 года. Сметная стоимость строительно-монтажных работ по возведению ствола трубы составила 2,5 млрд тенге с учетом НДС... Заливка бетона производилась непрерывно, в круглосуточном режиме. Высота конструкции наращивалась по мере возведения дымовой трубы. Непрерывный процесс бетонирования длился 85 суток. Пресс-служба АО "Павлодарэнерго"

Также сообщается, что в текущем году на дымовой трубе планируется установка чугунного оголовка, молниеприемника, строительство отмостки и установка сигнальных огней.

Прошедшие недели позволяют утверждать, что отопительный сезон в Павлодаре начался без особых проблем. На сегодняшний день тепло есть в учреждениях социальной сферы и в большей части многоэтажных жилых домов. В Экибастузе отопительный сезон стартовал согласно постановлению акима города 20 сентября. Пресс-служба АО "Павлодарэнерго"

Как отмечается, для успешного завершения ремонтной кампании и проведения подготовительных мероприятий на станции и своевременного начала отопительного сезона акционерами компании выделено дополнительно 500 млн тенге.

Подключение объектов к центральному отоплению производится поэтапно, согласно утвержденному графику, с учетом наличия актов технической готовности. Пресс-служба АО "Павлодарэнерго"

В компании напомнили, что ровно 50 лет назад 2 октября 1972 года запущен первый котел и первый турбоагрегат на ТЭЦ-3. Полвека станция работает с одной дымовой трубой, запущенной также в 1972 в году.