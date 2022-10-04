Политолог: Казахстан содействует безопасности на Азиатском континенте

Идею создать единую структуру безопасности на Азиатском континенте первым выдвинул Казахстан. Сейчас членами СВМДА являются 27 государств – рассказал в беседе с журналистом Zakon.kz главный эксперт представительства КИСИ при президенте РК Булат Ауелбаев.

В Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Казахстан председательствует с 2020 по 2022 год. 5 октября этот международный форум отметит 30-летие со дня образования. 12-13 октября в Астане состоится VI саммит СВМДА. Первый саммит прошел 20 лет назад. Форум объединяет 27 государств Азиатского континента, которые ставят перед собой цель укрепить взаимоотношения и сотрудничество азиатских и евразийских государств, обеспечить стабильность и безопасность в регионе.

Идею создать единую структуру безопасности на Азиатском континенте в 1992 году первым выдвинул Казахстан. Эта инициатива прозвучала на Генеральной Ассамблее ООН, и предложение было воспринято с большим вниманием со стороны мирового сообщества.

– В то время систему международной безопасности уже представляли различные политические платформы Америки, Африки, Океании и Европы, – говорит главный эксперт представительства КИСИ при президенте РК в городе Алматы Булат Ауелбаев. – Так, например, влиятельным международным форумом второй половины прошлого века оставалось Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ).

Конец XX века, ознаменовавшийся глобальными геополитическими сдвигами, такими как окончание холодной войны, распад социалистического лагеря, Советского Союза и Югославии, а также появлением множества новых независимых государств переформатировал всю архитектуру европейской безопасности, создав на базе Совещания в январе 1995 года Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Говоря об этом, политолог напомнил, что принятая в то время Будапештская декларация "На пути к подлинному партнерству в новую эпоху" предполагала принципиально новую модель взаимоотношений в Европе, основанную на дипломатии и превентивных механизмах сдерживания военных, экономических, экологических и гуманитарных угроз.

Идеи, заложенные в ОБСЕ, стали привлекательными, и наша страна стала одним из важных участников этого процесса. В 2010 году мы выступили за перезагрузку и активизацию деятельности организации и предоставили астанинскую площадку для проведения саммита. В то же время взор Казахстана, находящегося на континентальном стыке, был направлен непосредственно и в сторону Азии. Эта часть света, колыбель древних культур и цивилизаций, в настоящем виде представляет собой пеструю мозаику политических систем, экономических моделей, идеологических и религиозных воззрений. Главный эксперт представительства КИСИ при президенте РК в городе Алматы Булат Ауелбаев

Азиатские страны стали неуклонно демонстрировать волю к новой равноправной системе международных отношений и приобретать черты постиндустриального общества. Модель азиатской модернизации стала выводить ряд государств из категории "третьего мира" и шаблонов вестернизации. Сохраняя свою самобытность, все большую популярность приобрели концепции в русле "истернизации", в которых утверждается, что в XXI веке будут доминировать "восточные знания", отметил эксперт.

По его мнению, современная Азия уже сейчас во многом определяет направления глобализации. Экономики азиатских стран развиваются высокими темпами, но вместе с этим растет их военный потенциал. С общим подъемом в процессе конкуренции за ресурсы также возможны риски вооруженных конфликтов.

Таким образом, считает спикер, при непрерывной тенденции смещения центра мирового развития в Азию необходимость структур безопасности в широких географических масштабах актуальна и востребована. Предложение Казахстана создать собственную платформу нашло широкий отклик.

К инициативе стали присоединяться государства и региональные организации. Сейчас членами СВМДА являются 27 государств, еще девять стран и пять международных организаций имеют статус наблюдателей. Тем не менее определение контуров обширной архитектуры безопасности в Азии является многогранной и достаточно трудоемкой задачей. Трансформация совещания в организацию с устойчивым институциональным фундаментом станет возможной при совокупности сопутствующих факторов. Так, большинству стран Азиатского континента предстоит адаптироваться к условиям глобализации и интегрироваться в мировые политические и экономические процессы. В отличие от Европы, в Азии еще много бедных государств. Главный эксперт представительства КИСИ при президенте РК в городе Алматы Булат Ауелбаев

В то же время необходимо учитывать и мировой опыт, заметил политолог: "Так, даже в упомянутой ОБСЕ, несмотря на то, что все ее государства-члены продекларировали следование демократическим ценностям и подавляющее большинство ее участников остаются странами с высоким уровнем развития, Европейский континент не преодолел угрозу военных столкновений".

Осознание собственной самодостаточности современной Азии – залог формирования универсальных стандартов и правил международного взаимодействия с учетом особенностей континента, его регионов и субрегиональных проблем.