Крупный металлургический кластер создадут в Павлодарской области

В Индустриальной зоне Экибастуза 04 октября 2022 года прошла церемония презентации концепции металлургического кластера, передает Zakon.kz.

В его рамках впервые на одной площадке будут построены три высокотехнологичных объекта: предприятие по производству ферросплавов, сталелитейный комплекс и фабрика DRI по выпуску железа прямого восстановления.

Проект по созданию металлургического кластера реализуется компанией ТОО "Mineral Product" совместно с технологическими партнерами из Южной Кореи и призвана стать центром металлургической промышленности.

Фото: ТОО "Mineral Product"

На мероприятии были торжественно подписаны меморандумы о совместной деятельности по реализации проектов металлургического кластера с компаниями Hyundai Rotem и POSCO International.

Объем инвестиций на строительство и запуск предприятия по производству ферросплавов мощностью 160 000 тысяч тонн продукции в год составит 360 млн долларов. На строительство и запуск сталелитейного комплекса мощностью 3 млн тонн выпускаемой продукции в год и фабрики DRI мощностью 2 млн тонн в год потребуется порядка 1,5 млрд долларов.

Сегодня дан официальный старт первому проекту путем закладки капсулы – это будет предприятие по производству ферросплавной продукции в объеме 160 тыс тонн в год, таких как ферросилиций, ферромарганец, ферросиликомарганец. Мы будем применять запатентованную технологию южнокорейской компании SAC Co, которая является нашими партнерами и будем делать упор на производство премиального сегмента ферросплавов. Первую продукцию предприятия по производству ферросплавов планируется получить уже в конце 2024 года. Акционер ТОО "Mineral Product" Сергей Кан

Фото: ТОО "Mineral Product"

Он отметил, что Павлодарская область для дислокации кластера выбрана не случайно - здесь в доступности имеется все необходимое сырье и ресурсы: доступная электроэнергия, металлолом, железная руда, кварцит, уголь и продукты его переработки.

Не менее важным фактором, добавил он, является наличие квалифицированного персонала.

Акционер ТОО "Mineral Product" Сергей Кан уверен в том, что создание данного кластера окажет положительное влияние на развитие социальной инфраструктуры Павлодарской области. Ведь введение в эксплуатацию трех предприятий в составе кластера позволит создать более 2700 рабочих мест, из которых 826 будет создано за счетпредприятия по производству ферросплавов.

Мы ориентированы на то, чтобы на наших предприятиях работали казахстанские кадры, потому что в принципе металлургической отрасли у Казахстана хороший потенциал именно с точки зрения человеческого капитала, знаний и опыта… Акционер ТОО "Mineral Product" Сергей Кан

В рамках реализации обязательств Казахстана по Парижскому соглашению о достижении углеродной нейтральности, концепцией металлургического кластера предусмотрено использование наилучших доступных мировых технологий производства металлургической продукции.

Технологии по выпуску ферросплавов движутся в «зеленую» повестку, в очистку. Здесь планируется производить 99,9% очистки отходящих газов. На последней стадии предусматривается удаление выхода всей пыли в атмосферу - эта пыль собирается, гранулируется и упаковывается в мешки. В Южной Корее ее используют дальше в строительстве дорог, мы также будем находить ей применение. Акционер ТОО "Mineral Product" Сергей Кан

Отмечается, что продукция предприятия по производству ферросплавов в первое время будет экспортоориентированной. В дальнейшем эту продукцию планируется переориентировать на собственное производство стали.

После реализации проекта по строительству сталелитейного комплекса планируется производить 3 млн тонн стали в год. Из которых 2 млн тонн планируется покрыть потребность Казахстана и около 1 млн тонн - экспортировать.

Мы будем производить широкую линейку стальной продукции. Мы также обеспечим обрабатывающую промышленность заготовкой, для того чтобы они смогли произвести дальнейший передел и производить такую продукцию, как рельсы и балки, колесные пары для вагоностроительной промышленности и строительная арматура. От создания металлургического кластера мы ожидаем получить значительный синергетический объект. Акционер ТОО "Mineral Product" Сергей Кан

Фото: ТОО "Mineral Product"

Аким Павлодарской области Абылкаир Скаков заявил, что реализация проекта позволит сократить импорт стальной продукции в Казахстан на 70% и увеличить объем обрабатывающей промышленности в области на 60% к 2025 году.