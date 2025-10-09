#АЭС в Казахстане
Происшествия

Шесть человек погибли в крупном пожаре в Павлодарской области

Пожар на складе, горящие склады, горящий склад, тушение склада, возгорание складских помещений, пожарная служба, тушение пожара, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2025 11:51 Фото: Zakon.kz
Утром 9 октября 2025 года в Павлодарской области пожар унес жизни шести человек, сообщает Zakon.kz.

В Департаменте по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) региона рассказали, что сообщение о пожаре в крестьянском хозяйстве в семи километрах от поселка поступило около 6:30.

Прибывшие на место спасатели установили, что огнем полностью охвачен жилой дом, произошло частичное обрушение кровли. Огонь распространился на прилегающие хозяйственные постройки. Площадь пожара – 920 кв. м.

В загоревшемся доме находились семь человек, выбраться смог только один из них – мужчина 1972 года рождения. Его госпитализировали.

"На месте происшествия обнаружены тела шестерых погибших. Их личности устанавливаются, следственные органы приступили к выяснению всех обстоятельств", – сообщили в ДЧС.

Во время тушения пожарные вынесли восемь газовых баллонов по 27 литров.

8 октября в Павлодаре по улице Литвинова произошел пожар в двухэтажном здании кондитерского цеха.

Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
