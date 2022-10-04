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Законодательство РК

До 4 лет тюрьмы грозит напавшим на прокурора после ДТП в Туркестанской области

Стражи порядка Фото: Zakon.kz
Трое подозреваемых в применении насилия в отношении представителя власти задержаны и водворены в ИВС. Все они – жители Толебийского района Туркестанской области, передает Zakon.kz.

Как разъяснили в полиции, пострадавший представитель надзорного органа прибыл в село Коксайек для разъяснения законодательства о порядке проведения мирных собраний местным жителям. Люди были недовольны тем, что автомобиль ВАЗ-2103 их односельчанина преследовали сотрудники полиции: водитель не подчинился требованию остановиться.

Погоня закончилась смертельным ДТП: пытавшийся скрыться гражданин не справился с управлением на скорости и столкнулся с другими машинами. В результате водитель автомобиля ВАЗ-2103 скончался на месте, его пассажирку и водителя автомобиля Audi 100 с различными телесными травмами госпитализировали в больницу.

В настоящее время проводится досудебное расследование по ч. 3 ст. 380 УК РК. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 4 тыс. МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок от двух до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок.  Три подозреваемых жителя села водворены в ИВС.

Касательно дорожно-транспортного происшествия факт зарегистрирован по ч. 3 ст. 345 УК РК, проводятся соответствующие экспертизы. По результатам расследования будет дана правовая оценка действиям всех участников происшествия.

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Ирина Мишура
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