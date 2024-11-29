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Чиновники и предприниматель отомстили следователю по их делу в Астане

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, правонарушения, телефон полиции, полиция, ЦОУ, заведенные дела, дело, полицейский, показание, показания, заявление, заявления, фото - Новости Zakon.kz от 29.11.2024 11:19 Фото: Zakon.kz
В Астане трое мужчин осуждены за применение насилия в отношении представителя власти, сообщает Zakon.kz.

По информации столичной прокуратуры, следователь правоохранительного органа, расследуя дело в отношении должностных лиц одного из центральных госорганов и руководства ТОО по факту хищения, арестовал активы компании.

"Из мести за выполнение им своих служебных обязанностей трое осужденных организовали нападение на следователя. Реализуя преступный умысел, они прибыли к месту жительства потерпевшего и напали на него в подъезде дома. В суде государственным обвинителем вина участников нападения доказана полностью", – сказано в сообщении.

Приговором суда организатор получил 5 лет лишения свободы, двое других участников – 4 и 3 года лишения свободы, соответственно.

Приговор вступил в законную силу.

В сентябре 2024 года в Шымкенте неизвестный со спины напал на полицейского и ранил его ножом. 

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