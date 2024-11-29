Чиновники и предприниматель отомстили следователю по их делу в Астане

В Астане трое мужчин осуждены за применение насилия в отношении представителя власти, сообщает Zakon.kz.

По информации столичной прокуратуры, следователь правоохранительного органа, расследуя дело в отношении должностных лиц одного из центральных госорганов и руководства ТОО по факту хищения, арестовал активы компании.

"Из мести за выполнение им своих служебных обязанностей трое осужденных организовали нападение на следователя. Реализуя преступный умысел, они прибыли к месту жительства потерпевшего и напали на него в подъезде дома. В суде государственным обвинителем вина участников нападения доказана полностью", – сказано в сообщении.

Приговором суда организатор получил 5 лет лишения свободы, двое других участников – 4 и 3 года лишения свободы, соответственно.

Приговор вступил в законную силу.

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