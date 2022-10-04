Ситуация в Украине: Зеленский подписал указ о непризнании ДНР и ЛНР, ЕС поставил Киеву 5 млн доз йода
В Финляндии демонтировали последний памятник Владимиру Ленину. Он находился в центре Котки и был частью художественной коллекции города. Монумент перевезли в хранилище музея Кюменлааксо.
Временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов заявил о том, что власти страны с начала военной спецоперации на Украине отправили в страну более 1,1 тыс. тонн гуманитарной помощи.
Власти Великобритании ввели ограничительные меры в отношении главы Херсонской области Сергея Елисеева.
Таможенный контроль на границе РФ и самопровозглашенной ДНР отменят после подписания Владимиром Путиным закона о принятии субъекта.
Россия полностью привержена заявлению о недопустимости развязывания ядерной войны — МИД РФ.
Евросоюз поставил Украине 5 млн доз йода из-за возможности катастрофы на АЭС.
Пресс-секретарь президента РФ Песков об отказе Киева от диалога с Москвой: "Будем ждать изменения позиции Зеленского или уже будущего президента Украины".
Пока нет шансов на то, что переговоры положат конец военным действиям в Украине — глава МИД ФРГ Анналена Бербок.
В соцсетях появилось письмо зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, якобы адресованное генсеку ОДКБ с просьбой оказать военную помощь России на Донбассе. Российская сторона и ОДКБ эту информацию опровергли, назвав ее фейком.