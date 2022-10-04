Ситуация в Украине: Зеленский подписал указ о непризнании ДНР и ЛНР, ЕС поставил Киеву 5 млн доз йода

В Финляндии демонтировали последний памятник Владимиру Ленину. Он находился в центре Котки и был частью художественной коллекции города. Монумент перевезли в хранилище музея Кюменлааксо.

Временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов заявил о том, что власти страны с начала военной спецоперации на Украине отправили в страну более 1,1 тыс. тонн гуманитарной помощи.

Власти Великобритании ввели ограничительные меры в отношении главы Херсонской области Сергея Елисеева.

Таможенный контроль на границе РФ и самопровозглашенной ДНР отменят после подписания Владимиром Путиным закона о принятии субъекта.

Россия полностью привержена заявлению о недопустимости развязывания ядерной войны — МИД РФ.

Евросоюз поставил Украине 5 млн доз йода из-за возможности катастрофы на АЭС.

Пресс-секретарь президента РФ Песков об отказе Киева от диалога с Москвой: "Будем ждать изменения позиции Зеленского или уже будущего президента Украины".

Пока нет шансов на то, что переговоры положат конец военным действиям в Украине — глава МИД ФРГ Анналена Бербок.