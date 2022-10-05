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Почему 5 октября нельзя есть рыбу: приметы и народные поверья

Что нельзя делать 5 октября Фото: Zakon.kz
Этот день в народе называют Листопадницей. Листопадницей на Руси прозвали День памяти святых Ионы и Фоки. Что можно и нельзя делать 5 октября, согласно приметам, сообщает Zakon.kz.

Наши предки предостерегают, что в этот день нежелательно долго спать и есть рыбу, в противном случае вас будут преследовать несчастья.

Поверья на 5 октября 2022 года

Название Листопадница этот день получил из-за того, что деревья обычно к 5 октября начинают сбрасывать листья.

Крестьяне в этот день убирали черную редьку. Этот овощ ценится своими целебными свойствами. Редька широко используется в народной медицине как отличное средство от кашля.

Что нельзя делать 5 октября

На Руси к осине относились с особой осторожностью, считая это дерево проклятым. Так как по поверьям Иуда Искариот повесился на осине в день Страстной пятницы.

Люди верили: если пройти мимо осины, то неприятности будут преследовать человека. Чтобы не навлечь на себя вину, по этой причине крестьяне проводили на Листопадницу специальный обряд. Вокруг всего периметра участка втыкали в землю осиновые колья и дополнительно один кол вешали на ворота. Полагалось, что зло зла боится, поэтому все плохое останется за пределами двора.

  • Нежелательно в этот день употреблять в пищу рыбу и морепродукты, чтобы избежать неприятностей.

  • Стоит воздержаться от ссор и конфликтов.

Приметы на 5 октября 2022 года

  • Снега будет мало, если 5 октября еще береза в листьях стоит.

  • Зима будет теплой, если шишек на ели мало.

  • Зима наступит рано, если клен уже сбросил листья.

  • В воздухе много летает паутины – тепло еще долго не отступит.

  • Какая погода 5 октября, такой будет и весь месяц.

  • Если вечером потеплело – к сильным ветрам.

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