Курсы валют на 5 октября в обменниках Казахстана

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также Нацбанка РК на 5 октября 2022 года (на 10:15), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара к тенге составляет 472,68 тенге, евро – 466,1 тенге, рубля – 8,2 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 473 тенге, продажи – 477 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 463 тенге, продажи – 468 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 7,45 тенге, продажи – 7,65 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 472 тенге, продажи – 477 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 461 тенге, продажи – 470 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 7,25 тенге, продажи – 7,65 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 473 тенге, продажи – 476 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 465 тенге, продажи – 472 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 7,45 тенге, продажи – 7,6 тенге. Читайте также В Казахстане профицит платежного баланса составил почти 6 млрд долларов

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