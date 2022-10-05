МИД Казахстана прокомментировал заявление Марии Захаровой о высылке посла Украины

Официальный представитель Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров прокомментировал заявление российской коллеги Марии Захаровой, в котором она заявила, что Москва рассчитывает на высылку украинского посла Петра Врублевского из Казахстана, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По поводу комментария официального представителя МИД России Захаровой в отношении высылки украинского посла из Казахстана Айбек Смадияров отметил, что тональность ее заявлений, на взгляд МИД Казахстана, диссонирует характеру союзнических взаимоотношений Казахстана и России как равноправных стратегических партнеров.

Как вы знаете, до украинской стороны, как и до общественности, доведена принципиальная позиция МИД Казахстана относительно провокационного поведения господина Врублевского, – сказал официальный представитель МИД РК.

Также, по словам Айбека Смадиярова, до украинской стороны было доведено о неприемлемости высказываний Петра Врублевского, которые задевают чувства казахстанцев, особенно – этнических русских.

Украинской стороне также было заявлено о несоответствии подобных высказываний работе посла, – отметил он.

Официальный представитель МИД Казахстана заявил, что украинская сторона с пониманием приняла это, и была достигнута договоренность о его отзыве.

В настоящее время от МИД Украины получен запрос на назначение нового посла в Астане. Айбек Смадияров

Также он отметил, что с украинской стороной у МИД Казахстана есть полное взаимопонимание по этому вопросу.

Посол Украины имеет нежелательный статус в нашей стране и каких-либо встреч в МИД Казахстана или других госведомствах не планируется. Айбек Смадияров

По его словам, казахстанский МИД тоже не может понять, о какой уголовной ответственности говорит представитель МИД России, так как посол Украины в Казахстане, согласно Венской конвенции, имеет дипломатическую неприкосновенность.

4 октября посла Казахстана вызвали в МИД России для разговора об украинском дипломате. Официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова выразила возмущение развитием скандальной ситуации вокруг посла Украины в Казахстане Петра Врублевского. Российская сторона потребовала незамедлительной высылки дипломата в связи с его высказываниями в интервью 21 августа казахстанскому блогеру.