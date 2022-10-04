Посла Казахстана вызвали в МИД России для разговора об украинском дипломате

Официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова выразила возмущение развитием скандальной ситуации вокруг посла Украины в Казахстане Петра Врублевского, сообщает Zakon.kz.

По словам Захаровой, украинский посол преступил "все рамки цивилизованного поведения, не говоря уже о дипломатической этике и грубейшем нарушении законов страны пребывания, предусматривающих ответственность за подрыв межнационального согласия".

Отмечается, что российская сторона незамедлительно потребовала высылки дипломата в связи с его высказываниями в интервью 21 августа казахстанскому блогеру.

В ответ было обещано, что Петр Врублевский безвозвратно покинет Казахстан в самые сжатые сроки. (...) Данный персонаж вновь объявился в столице Казахстана, причем явно не для того, чтобы "просто собрать вещи и забрать семью". Не таясь, он посещает дипломатические приемы в качестве главы дипмиссии. Ввиду вышеуказанных обстоятельств 4 октября в МИД России был вызван посол Республики Казахстан Ермек Кошербаев, которому было заявлено о категорической неприемлемости подобной ситуации. Мария Захарова

Также она выразила надежду, что казахстанская сторона, опираясь на статью о разжигании национальной розни, примет меры об "окончательный высылке" дипломата.

23 августа в Министерстве иностранных дел Республики Казахстан состоялась встреча заместителя министра Ермухамбета Конуспаева с послом Украины в РК Петром Врублевским. В ходе встречи послу был выражен протест в связи с его высказываниями в интервью 21 августа казахстанскому блогеру Диасу Кузаирову.

Казахстанской стороной высказана позиция о неприемлемости и несовместимости подобных заявлений с деятельностью посла иностранного государства. Такие действия не должны наносить урон дружественным отношениям между государствами.

Члены Ассамблеи народа Казахстана осудили высказывания посла Украины.

5 сентября Врублевский принес свои извинения за высказанные ранее слова и объяснил, что это было на "фоне повышенного эмоционального состояния".

8 сентября стало известно, что дипломат покинул Казахстан. Однако МИД РК заявил, что власти страны не предъявляли требований о его выдворении.