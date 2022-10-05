Президиум Совета генералов выступил с инициативой выдвижения Токаева кандидатом в президенты

5 октября в Астане Президиум Совета генералов принял решение выдвинуть Касым-Жомарта Токаева кандидатом в президенты, сообщает Zakon.kz.

Генералы, ветераны Вооруженных сил и правоохранительных органов Казахстана, долгие годы с честью служившие интересам государства, и сегодня остаются на страже интересов Родины.

После обсуждения сентябрьского Послания главы государства Президиумом РОО "Совет генералов" принято решение принять активное участие в реализации изложенных в программном документе положений и предложений.

Они выступают в поддержку предложения о проведении осенью текущего года внеочередных президентских выборов. Для успешной реализации реформ, направленных на построение Справедливого Казахстана, требуется новый мандат доверия народа.

Считаем введение однократного 7-летнего срока президентского мандата кардинальной мерой в развитии открытого демократического государства, которая станет основой новой политической эпохи страны. Когда в мире сложная геополитическая обстановка, необходимо ценить мир и согласие. Мы, офицеры, стоявшие на защите независимости страны, предлагаем кандидатуру Касым-Жомарта Токаева на выборы как опытного, готового служить нашему обществу политика. Председатель РОО "Совет генералов" Махмут Телегусов

5 октября волонтеры Казахстана выступили с инициативой выдвижения Токаева кандидатом в президенты.