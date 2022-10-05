Казахстанский союз спортсменов выдвинул кандидатуру Токаева на выборы президента

5 октября в "Барыс Арене" прошла встреча спортивной общественности Казахстана, организованная Республиканским общественным объединением "Казахстанский союз спортсменов".

Присутствовавший на мероприятии чемпион Олимпийских игр в Лондоне 2012 года Серик Сапиев отметил, что глава государства на системной основе поддерживает развитие массового и профессионального спорта.

Страну ждут новые реформы, инициированные Касым-Жомартом Токаевым. Он выступает за социальную справедливость и равные возможности для всех. Сегодня наши спортсмены представляют Казахстан на различных международных аренах. Благодаря сильной экономике и единству в обществе мы достигли больших успехов, в том числе на спортивном поприще. Серик Сапиев

По итогам встречи Казахстанский союз спортсменов принял решение выдвинуть Касым-Жомарта Токаева кандидатом на предстоящие выборы.