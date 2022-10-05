"Организация ветеранов" выдвинула кандидата в президенты Казахстана

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

В Астане состоялся внеочередной Х съезд республиканского общественного объединения "Организация ветеранов". В работе съезда принял участие 101 делегат со всех регионов страны.

Председатель Центрального совета РОО "Организация ветеранов" Бактыкожа Измухамбетов в своем выступлении отметил, что началась подготовка к важной для страны политической кампании. На повестке съезда стоит вопрос выдвижения кандидата в президенты Республики Казахстан. Нам нужна политическая личность, которая в нынешнее время хорошо понимает условия мировой политики, может принимать смелые решения, когда это необходимо. Касым-Жомарт Токаев – сильный политик. Уверен, что его высококвалифицированный, признанный международным сообществом опыт и знания приведут страну к новым вершинам. Бактыкожа Измухамбетов Делегаты съезда единогласно проголосовали за кандидатуру Касым-Жомарта Токаева в президенты Республики Казахстан, приняв соответствующее постановление. Читайте также Токаев тепло поприветствовал активиста Сундеталиева Токаев вспомнил слова Папы Римского о Казахстане Касым-Жомарт Токаев обратился к карагандинским шахтерам

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