Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

"Организация ветеранов" выдвинула кандидата в президенты Казахстана

ветераны Токаев кандидатура Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Астане состоялся внеочередной Х съезд республиканского общественного объединения "Организация ветеранов". В работе съезда принял участие 101 делегат со всех регионов страны.

Председатель Центрального совета РОО "Организация ветеранов" Бактыкожа Измухамбетов в своем выступлении отметил, что началась подготовка к важной для страны политической кампании.

На повестке съезда стоит вопрос выдвижения кандидата в президенты Республики Казахстан. Нам нужна политическая личность, которая в нынешнее время хорошо понимает условия мировой политики, может принимать смелые решения, когда это необходимо. Касым-Жомарт Токаев – сильный политик. Уверен, что его высококвалифицированный, признанный международным сообществом опыт и знания приведут страну к новым вершинам.Бактыкожа Измухамбетов

Делегаты съезда единогласно проголосовали за кандидатуру Касым-Жомарта Токаева в президенты Республики Казахстан, приняв соответствующее постановление.

Читайте также

Токаев тепло поприветствовал активиста Сундеталиева

Токаев вспомнил слова Папы Римского о Казахстане

Касым-Жомарт Токаев обратился к карагандинским шахтерам

Анастасия Московчук
Токаев Касым-Жомарт
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
в Казахстане хотят ввести уголовную ответственность за использование мобильных телефонов в колониях
В Казахстане хотят ввести уголовную ответственность за использование мобильных телефонов в колониях и СИЗО
сколько дней казахстанцы отдохнут в октябре
Сколько дней казахстанцы отдохнут в октябре
В "Beeline Казахстан" объяснили причину отмены решения отключать российские каналы
В "Beeline Казахстан" объяснили отмену решения отключить российские каналы
РФ и РК
Посла Казахстана вызвали в МИД России для разговора об украинском дипломате
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления